Il Milan affronta l'Udinese: una partita che profuma d'Europa

acmilan.com

Oggi pomeriggio il Milan affronta l'Udinese alla Dacia Arena (ore 15.00). Una partita importante per i rossoneri che vogliono trovare continuità nelle prestazioni e soprattutto nei risultati e cercare la quarta vittoria consecutiva in Serie A. Attenzione alla squadra di Oddo visto che è una diretta concorrente per un posto in Europa League.

MILAN IN CRESCITA

I rossoneri stanno vivendo un buon periodo (9 punti nelle ultime tre gare ndr): il Milan è in netta crescita sia di condizione fisica che mentale. Nonostante le difficoltà iniziali, Gattuso ha portato nuova linfa alla rosa rossonera e pian piano sta risalendo la classifica visto che la squadra milanista si trova a soli tre punti di distanza dalla Sampdoria che occupa l'ultimo posto utile per qualificarsi in Europa League. Parlare di Champions forse è ancora troppo o forse no, date le difficoltà che stanno attraversando Roma ed Inter. Sono 11 le lunghezze che separano il Milan dal quarto posto (occupato proprio dai cugini ndr).

Gattuso rilancia dal primo minuto Andrè Silva, preferito a Kalinic e Cutrone. Il portoghese scende in campo dal primo minuto a Udine nel tridente d'attacco insieme a Calhanoglu e Suso. In difesa spazio ad Abate e Calabria sulle fasce e per il resto, il tecnico, conferma in toto la squadra vista nelle ultime uscite. Quindi Biglia in cabina di regia, Kessie in posizione di mezz’ala destra e Bonaventura schierato da mezz’ala sinistra. In porta Donnarumma e i due centrali Romagnoli e Bonucci.

acmilan.com

LE PAROLE DI GATTUSO

“Stiamo lavorando bene con questo gruppo. E’ merito dei ragazzi che hanno qualità e compattezza. Ultimamente giocano sempre i soliti, e non voglio vedere atteggiamenti negativi perché serve l’aiuto di tutti. Anche da parte di chi gioca meno. Non è arrivato nessuno perché credo fortemente in questa rosa".

acmilan

I CONVOCATI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bellanova, Bonucci, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu.

A disposizione: Antonio Donnarumma, Guarnone, Musacchio, Zapata, Antonelli, Bellanova, Montolivo, Locatelli, José Mauri, Borini, Kalinic, Cutrone.

Indisponibili: Storari, Ricardo Rodríguez, Conti.

Allenatore: Gennaro Ivan Gattuso.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

In questi primi mesi di campionato il Milan ha accumulato 10 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte, 29 gol fatti e 29 gol subiti.

In Friuli, i rossoneri hanno conquistato soltanto due vittorie nelle ultime nove stagioni.