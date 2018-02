Udinese - Milan in diretta, live Serie A 2017/18 (15:00)

Google Plus

Una buona giornata a tutti i lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Udinese - Milan, match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Manganiello.

Qui udinese

I friulani sono reduci in campionato da una bella vittoria fuori casa per 0-1 contro il Genoa di Ballardini. Inoltre, la truppa di Oddo viene da ben 8 risultati utili consecutivi - escluso il recupero con la Lazio - che le danno la possibilità di pensare ad un ipotetico sogno europa che la vedrebbe ritornare tra le grandi dopo 3 anni di assenza.

"Dovremo essere più coraggiosi, propositivi e giocare un calcio migliore", ha affermato Oddo nella consueta conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match. Il tecnico dei bianconeri ha elencato queste tre caratteristiche per creare tante occasioni e per cercare di mettere in difficoltà la difesa rossonera.

Per quanto riguarda gli indisponibili, non saranno presenti tra i convocati il difensore centrale Samir per squalifica, essendo stato espulso nella partita contro il Genoa e l'esterno Adnan alle prese con una lesione muscolo tendinea del retto femorale della coscia sinistra rimediata contro il Bologna.

Oddo è orientato verso il solito 3-5-2 con Bizzarri in porta ed il tridente difensivo formato da Nuytinck, Danilo, Stryger Larsen. Agiranno da tornanti Widmer e Pezzella, i tre in mezzo saranno Barak, Jankto e Behrami. Davanti la coppia Lopez-Lasagna.

Qui Milan

I rossoneri arrivano da una bella vittoria a San Siro per 2-1 contro la Lazio di Simone Inzaghi. Gli uomini di Gattuso finalmente stanno trovando la giusta identità e idea di gioco che il tecnico rossonero è riuscito a trasmettere loro. Fondamentali saranno i 3 punti per dare continuità al buon periodo.

"Contro l'Udinese servirà una grande prestazione, non bisogna sbagliare nulla, perché loro sono molto forti fisicamente e sanno palleggiare e verticalizzare in modo fantastico. Questo quello detto da Gattuso in conferenza che ha voluto sottolineare la necessità di restare compatti, concentrati e di non perdere l'entusiasmo.

Per la partita di oggi, tra le file rossonere sarà ancora indisponibile il terzino svizzero Ricardo Rodriguez che non ha ancora del tutto recuperato dopo le varie coliche renali che lo hanno colpito. Indisponibile ancora Conti che, però, ha iniziato a lavorare col gruppo.

Gattuso quasi sicuramente opterà per il tradizionale 4-3-3 con Donnarumma in porta, coppia centrale formata dai soliti Bonucci e Romagnoli, sulle fasce torna Abate sulla destra con Calabria spostato a sinistra. Cabina di regia che dovrebbe esser affidata ancora a Lucas Biglia, supportato dalle due mezzali Kessie e Bonaventura. Tridente offensivo formato da Suso a destra, al centro dovrebbe partire titolare Kalinic che è in vantaggio su Cutrone e Silva, a sinistra il turco Calhanoglu.