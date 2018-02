Serie A - Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan: Gattuso si affida ad André Silva, De Paul dal 1'

Source photo: profilo Twitter AC Milan

Trasferta delicatissima per il Milan di Gennaro Gattuso, che in casa di un'Udinese davvero in forma cercherà tre punti vitali per inseguire un posto in Europa League. I rossoneri incroceranno le proprie lame con i bianconeri del grande ex Massimo Oddo, pronto a sgambettare il diavolo e a far sorridere il proprio pubblico. Vediamo dunque le formazioni ufficiali.

Partendo dai padroni di casa, un coperto 3-5-1-1 per l'Udinese di Oddo, che schiera il terzetto difensivo Zampano-Danilo-Nuytinck a protezione del portiere Bizzarri. A centrocampo, confermato Behrami al centro della linea mediana, affiancato dalle mezz'ali Barak e Jankto, con il primo che alla fine ha vinto il ballottaggio con Fofana. Dietro Kevin Lasagna, l'ex Torino Maxi Lopez, mentre sono Stryger Larsen e Pezzella i fluidificanti di centrocampo.

Un più offensivo 4-3-3, invece, quello proposto da Rino Gattuso, che si affida al portoghese André Silva fin dal primo minuto. Panchina, dunque, per Nikola Kalinic e Patrick Cutrone. Confermatissimo Gigio Donnarumma in porta, protetto dai centrali difensivi Bonucci e Romagnoli. Nella zona centrale del campo spazio a Biglia, con Bonaventura e Kessié a sostegno. Nessuna sorpresa in attacco, dove Suso e Calhanoglou completano il tridente. Sulle fasce di difesa, infine, Abate e Calabria.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-MILAN:

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Angella, Danilo, Nuytinck; Larsen, Barak, Behrami, Jankto, Pezzella; De Paul, Lasagna. Allenatore: Massimo Oddo.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessie', Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglou.