Serie A - Un tempo a testa per Udinese e Milan, finisce in paritá (1-1)

Finisce in un nulla di fatto lo scontro diretto per l'Europa. Udinese e Milan si dividono la posta in palio per 1-1. Meglio i rossoneri nel primo tempo, che trovano il vantaggio con un bellissimo gol di Suso. Nel secondo tempo i rossoneri restano con un uomo in meno e la squadra di Oddo conquista il pareggio, con un cross di Lasagna deviato in rete da Donnarumma. Finisce 1-1.

Esordio per Zampano nell'Udinese, Larsen scala in difesa per sostituire lo squalificato Samir. Nel Milan occasione dal primo minuto per Andrè Silva, Abate vince il ballottaggio con Antonelli.

Formazione Udinese (3-5-2) - Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Zampano; Larsen, Barak, Behrami, Jankto, Pezzella; De Paul, Lasagna. All.: Oddo.

Formazione Milan (4-3-3) - G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu. All.: Gattuso.



PRIMO TEMPO

Partita da subito vibrante e a buoni ritmi. Subito chance per il Milan, che mette in mezzo e trova Bonaventura, girata al volo dell' ex Atalanta che viene neutralizzata da Bizzarri. Rossoneri che trovano però il gol della domenica: Suso prende palla sulla trequarti e si avvicina al limite dell'area, missile terra aria che si infila nel sette, nulla da fare per l'estremi difensore bianconero (0-1). Udinese che patisce inizialmente lo svantaggio e rossoneri che gestiscono. La squadra di Oddo dopo qualche minuto reagisce. Ottima la triangolazione in area, palla all' indietro per De Paul che però manda il piattone lontanissimo da buona posizione.

Occasione clamorosa per le Zebrette al 19'. Cross di Jankto, Lasagna va e stacca ottimamente in terzo tempo, ma la palla finisce oltre il secondo palo, a Donnarumma pietrificato. Milan che trova l'occasione per raddoppiare poco dopo con un cross di Calabria deviato. Andrè Silva è spalle alla porta, non si accorge di essere solo e tenta un'improbabile colpo di testa all'indietro bloccato facilmente da Bizzarri. Non ci stanno i padroni di casa. Lancio da dietro di De Paul, sulla sinistra Lasagna scatta ed è lesto a raccogliere la palla, ma il suo diagonale viene respinto in tuffo da Donnarumma. Insiste l'Udinese, cross di De Paul, Lasagna anticipa tutti di testa, ma la palla finisce a lato. Il primo tempo dunque termina sullo 0-1.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Milan continua a gestire il match, cercando il raddoppio soprattutto con tiri dalla distanza, ma l'Udinese cresce alla distanza e inizia a mettere in difficoltà i rossoneri. Le poche volte che De Paul riesce a smistare il pallone, Lasagna crea grattacapi notevoli alla retroguardia ospite, come quando scattando va a tu per tu con Donnarumma. KL15 però non prova il pallonetto e viene bloccato. Premono i bianconeri, Behrami con caparbietà va in avanti, arriva due volte al tiro col sinistro. Palla poi a Jankto che viene murato in corner.

Al 69' episodio che cambia il corso del match, Calabria si conquista il secondo giallo e viene espulso. Bianconeri che quindi alzano notevolmente il pressing. Cross al centro, Jankto ci arriva di testa, ma Donnarumma repainge con un riflesso felino, Barak poi sulla linea di porta viene ostruito bene. È il preludio al gol del pari. Altra palla in mezzo, stavolta c'è Maxi Lopez, che in semi rovesciata si vede parare ancora una volta il tiro da un super Donnarumma. Insistono i padroni di casa, Barak scatta sulla destra, palla a Lasagna, sfera in area, doppia deviazione e palla in rete, per quello che sembrerebbe proprio un autogol del portiere rossonero (1-1). L'Udinese sopra di un uomo prova a cercare il gol vittoria, ma manca la luciditá necessaria. Kalinic nel finale ha una chance, ma il suo tiro è troppo debole e viene bloccato. Finisce dunque 1-1 al Friuli.