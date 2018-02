Milan: le parole di Gattuso nel post-gara

Source photo: profilo Twitter AC Milan

E' un Gennaro Gattuso soddisfatto a metà. Dopo la sfida contro l'Udinese, il tecnico ha infatti analizzato cosa è andata e cosa invece no: "Tanti rimpianti, però non è un caso. Questa squadra è la sesta espulsione che prende quest'anno. Siamo tutto tranne che cattivi. E' l'età, siamo molto giovani. C'è tanto rammarico. Ci dispiace, ma è anche merito dell'Udinese". E ancora: "Abbiamo lavorato molto bene con grandissima qualità, però ora siamo qua a leccarci le ferite. Sento grandissimi complimenti alla mia squadra, ma quando vedo la classifica non comprendo i complimenti. Noi dobbiamo riuscire ad esprimere il nostro gioco e ad essere protagonisti. Noi dobbiamo pensare a lavorare, durante la settimana si costruiscono le vittorie".

In seguito, il tecnico del Milan ha detto la sua sull'atteggiamento amareggiato dei suoi calciatori, sintomo di una crescita importante di maturità: "André Silva? Gli attaccanti si sbloccano con il gol. A tratti ha dimostrato tutto il suo valore, anche con qualche discesa palla dal piede. Poteva sfruttare meglio l'occasione in area. Non se l'aspettava, è rimasto sorpreso. Però penso che la prestazione di Andrè Silva non sia da buttare via. Nell'ultimo periodo sto facendo ruotare i tre attaccanti" conclude il tecnico.

