Un Milan sprecone frena la sua corsa all'Europa

Ieri pomeriggio il Milan ha pareggiato sul campo dell'Udinese contro una delle squadre più in forma del nostro campionato. Un risultato che va abbastanza stretto ai rossoneri visto l'andamento della partita: alla Dacia Arena, la squadra di Gattuso ha corso ed ha proposto, ma anche ieri non è stata cinico.

LA PARTITA

Il Milan ha dominato per lunghi tratti della partita ed è andato in gol con una rete molto bella di Suso, ma a metà secondo tempo è arrivata l'espulsione di Davide Calabria per doppia ammonizione che inevitabilmente ha condizionato in maniera decisiva il risultato finale: i rossoneri hanno cominciato a soffrire e complice anche la sfortunata deviazione di Donnarumma (più tocco di Bonucci ndr) l'Udinese ha trovato il pareggio.

Note negative: Andrè Silva (ancora a secco in Serie A, 8 centri in Europa League) ha deluso ieri contro i bianconeri. Il portoghese si è mangiato un gol piuttosto semplice ed ha dimostrato, ancora una volta, poca cattiveria in campo. A fine partita, Gattuso ha preso le difese del suo attaccante.

Note positive: Suso è tornato a segnare dopo nove partite, confermandosi il capocannoniere in campionato del Milan, Frank Kessié si è confermato ancora una volta indispensabile per i rossoneri.

L'ANALISI

Anche se non è arrivato il successo alla Dacia Arena, con questo punto il Milan ha aumentato la striscia positiva in questo inizio del 2018, ma è comunque un passo falso se andiamo a guardare la classifica. Ieri la squadra di Gattuso, con un successo, avrebbe potuto rosicchiare punti a Inter (-8 dall’Inter in piena corsa per la Champions ndr) e Sampdoria (ora distante 3 punti ndr) e avvicinarsi così ancora di più alla zona Europa. L'Atalanta, dopo la vittoria casalinga contro il Chievo, ha superato invece proprio i rossoneri in classifica.

Per settanta minuti il Milan ha giocato con personalità e qualità, da squadra vera e matura, con un’organizzazione, un’idea di gioco e non ha perso la bussola nemmeno dopo il pareggio.

In poco tempo, Gattuso ha plasmato una rosa già all'altezza della lotta per l'Europa League.