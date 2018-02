Milan, Strinic vestirà rossonero: arriverà a parametro zero a luglio

Google Plus

Dopo il pareggio di domenica contro l'Udinese, Gattuso ha concesso un giorno di riposo alla rosa. Nel frattempo sono arrivate notizie interessanti a livello di mercato.

STRINIC AL MILAN

Ivan Strinic sarà un nuovo giocatore del Milan da luglio. Il terzino della Sampdoria diventerà un nuovo giocatore rossonero quando scadrà il contratto che lo lega al club blucerchiato. Il club di Ferrero, il quale ha un'opzione di rinnovo da esercitare, è stato avvisato della trattativa tra il club di via Aldo Rossi e il croato.

A riportare la notizia è il noto giornalista di calciomercato, Gianluca di Marzio, con un tweet che cita anche Peppe Di Stefano. Inoltre, i colleghi di MilanNews hanno sottolineato che l'agente del giocatore, Tonci Martic, era stato avvistato più volte in via Aldo Rossi l'estate scorsa a dimostrazione che di questo affare se ne è parlato anche mesi fa.

Dunque il difensore laterale ex Napoli classe 87, autore fino ad ora di un’ottima stagione con la maglia della Sampdoria, sarà un nuovo giocatore del Milan a partire dalla stagione 2018/2019 e, molto probabilmente, potrebbe prendere il posto di Luca Antonelli, in possibile uscita proprio l'estate prossima in cerca di più spazio.

Strinic era arrivato in Italia nel 2015 a parametro zero dal Dnipro al Napoli ed è rimasto un anno e mezzo giocando 39 partite per poi trasferirsi alla Sampdoria. Mirabelli ha messo a segno il primo tassello del mercato estivo 2018.