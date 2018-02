Milan, oggi in campo per preparare la sfida contro la Spal

acmilan.com

Dopo i due giorni di riposo concessi da Rino Gattuso, il Milan è tornato ad allenarsi per preparare la sfida contro la Spal in programma sabato alle 15.00. Non sarà una trasferta semplice, ma i rossoneri hanno la voglia di continuare il percorso di crescita visto nelle ultime settimane.

Il Milan non ha ancora risolto tutti i problemi di inizio stagione, ma è impossibile non riconoscere i miglioramenti che ha portato Gattuso nell'arco di un paio di mesi, partendo dalla difesa a quattro per giungere all'equilibrio raggiunto dal gruppo.

E se continuerà a far bene, Gattuso sarà confermato anche la prossima stagione. Tutto dipenderà dai risultati e dalla questione economico-finanziaria, ma il tecnico rossonero, in pochi mesi, da traghettatore è diventato un allenatore che sta convincendo tutti, in primis la società come ha confermato Mirabelli ieri sera: "Gattuso lavora tantissimo e mi piace tutto di lui, sa entrare nel cuore e nella testa dei giocatori come solo i grandi allenatori sanno fare. Non stiamo lavorando per cambiarlo, mi auguro anzi possa rimanere al Milan per dieci anni".

Ma andiamo a leggere il report odierno.

IL COMUNICATO

Dopo due giorni di riposo concessi alla squadra al termine della partita di Udine, i ragazzi di Mister Gattuso sono tornati al lavoro in vista della sfida di sabato alle 15.00 contro la SPAL.

SUBITO IN CAMPO

Squadra in campo alle 16, con una prima parte dell'allenamento dedicata all'attivazione muscolare fatta di corsa lungo il perimetro, allunghi, scatti e stretching finale. A seguire il tecnico rossonero ha dato il via ad una serie di esercitazioni tecniche abbinate ad una fase atletica: passaggi scatti cross e tiri in porta con l'ausilio delle sagome fisse. Terminata la prima parte del lavoro la squadra si è spostata sul campo rialzato dove ha svolta tutta la fase tattica. La seduta è terminata con una partitella a campo ridotto.

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

Per la giornata di giovedì è previsto un solo allenamento al mattino: la squadra si ritroverà negli spogliatoi del Centro Sportivo rossonero alle 11.30.