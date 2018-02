Milan, un 'bad boy' in arrivo? Piace Memphis Depay

Fonte: O.Lyonnais profilo ufficiale Twitter

Gli occhi della dirigenza milanista sarebbero puntati su Memphis Depay, attaccante esterno del Lione, olandesi ma di origini ghanesi. E' quanto emerge quest'oggi dalle colonne della Gazzetta dello Sport. Piace molto a Mirabelli, il quale ha intenzione di portarlo a Milano. Ci proverà questa estate, quando il Milan sarà senza dubbio alla ricerca di giocatori offensivi per rinforzare un reparto che in questo campionato non sta di certo brillando.

L’olandese piace molto al Milan, cosi a molte altre squadre, ma molto dipenderà dalla volontà del Manchester United: il giocatore è stato preso dal Lione per 20 milioni di euro, ma il club inglese ha un’opzione di riacquisto. Per questi motivi, la trattativa non sarà semplice da imbastire, ma il Diavolo è alla ricerca di un esterno offensivo, proprio con le qualità di Depay (o Memphis, nome che preferisce avere sulle magliette da gioco).

I rossoneri non hanno scoperto di certo oggi il giocatore. Lo seguono da diversi mesi, ancor prima che si trasferisse in Ligue 1, al Lione. E' senza ombra di dubbio un ottimo giocatore, ma deve migliorare nella continuità, in quanto cade in pause inspiegabili, dettate il più delle volte dal suo carattere non facile da gestire. E’ un destro che gioca a sinistra, e i vari allenatori che hanno lavorato con lui hanno sempre fatto fatica a dargli una collocazione tattica, visto anche il suo carattere estroso.

Non è un caso che Depay ha spesso fatto parlare di lui, anche per le vicende vissute fuori dal campo. Indisciplinato frequentatore social, è anche testimonial di Under Armour, azienda americana d’abbigliamento che si propone come innovativa. Il suo nome, a dire il vero, era anche trapelato nel corso della sessione invernale di calciomercato, appena conclusasi, poi però ai rumors non è seguita una vera trattativa e tutto è stato posticipato di qualche mese, quando la dirigenza rossonera potrebbe rompere gli indugi e sferrare i colpi decisivi.