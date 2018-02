Milan, Suso ad un solo gol dal suo record in Serie A

Twitter

Il Milan è in netta crescita come stanno dimostrando i risultati ottenuti in queste settimane dai rossoneri.

Forse a Gattuso servono i gol degli attaccanti, che nel Milan, almeno fino ad ora, non stanno facendo la differenza. Il tecnico rossonero però si può consolare con Suso, autore di otto reti in stagione, l’elemento più pericoloso della rosa, che ha risposto domenica con un grande gol ad un apparente momento di difficoltà.

Il giocatore ex Liverpool ha già superato il suo personale record di gol realizzati in una singola stagione (il massimo in carriera erano state le sette reti siglate nel 2016/17, tutte in Serie A. ndr). Siamo solamente agli inizi di febbraio, Suso può arrivare tranquillamente in doppia cifra. Inoltre, nelle prime 23 giornate di Serie A, solo otto giocatori hanno creato più occasioni da gol di Suso.

Il papà di Jesus Joaquin Fernandez Saez de la Torre ha rilasciato alcune parole alla Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi in merito al bellissimo gol segnato domenica scorsa contro l'Udinese: “Io non ricordo un gol da così lontano. Una volta ha segnato da fuori area in Almeria-Levante, nel 2013, ma era un po’ più vicino. Quello all’Udinese per me è il gol più bello della carriera. Io e Suso parliamo spesso di calcio con sua mamma. La gente non lo immagina, ma lei è appassionata quanto me. Quando Jesus era piccolo, non abbiamo mai pensato che potesse diventare così forte. Anche se in fondo si vedeva, che era un po’ speciale. Per me in quella posizione può arrivare a segnare 15-20 gol. Quando lo vedo al centro, da seconda punta, mi sembra che faccia più assist ma calci meno in porta: in mezzo perde qualche gol”.

Suso è un giocatore imprescindibile per il Milan: lo spagnolo è sempre in costante crescita ed ormai è diventato elemento chiave dell'undici rossonero.