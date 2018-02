Milan, il bollettino medico: Kalinic out contro la Spal

acmilan.com

In casa Milan sta proseguendo la preparazione in vista della partita di sabato pomeriggio contro la Spal. In merito alla trasferta, il Dottor Mazzoni ai microfoni di Milan TV a Milanello ha fatto il punto sugli infortunati rossoneri. Andiamo a scoprire le novità!

SU KALINIC - "Oggi non ha preso parte all'allenamento perchè ha un'infiammazione alla regione adduttoria, particolarmente fastidiosa e dolente, quindi si è deciso insieme di curarlo: valutiamo l'evoluzione nelle prossime ore".

SU RODRIGUEZ - "Ha risolto i problemi dell'altra settimana e si sta allenando regolarmente in gruppo".

SU CONTI - "Ha preso parte a piccoli spezzoni d'allenamento, si è espresso bene Gattuso in conferenza a riguardo: bisogna tenere conto che questi piccoli spezzoni di allenamento servono per il ragazzo a rifamiliarizzare con i contrasti e i traumi, ma c'è tutta una riatletizzazione della condizione fisica che prevede dei tempi e Gattuso si è espresso in un mesetto. Condividiamo la sua posizione, bisogna anche tenere conto che in previsione (mentre i test medici sono stati fatti e hanno dato ottimi risultati per quanto riguarda la tenuta del ginocchio) verranno programmati dei prossimi giorni dei test di Milan LAB che ne valuteranno la condizione atletica".

SU STORARI - "Ha avuto questa lesione importante del gemello mediale del polpaccio, sapevamo fosse un infortunio intorno ai due mesi di recupero, ora non siamo ancora ad un mese e mezzo. Marco è davvero un grande professionista e sta facendo la riabilitazione con grande impegno, i controlli che abbiamo fatto hanno dato esito positivo: non ci sono complicazioni, forse siamo più rapidi dei tempi previsti, ma per vederlo allenarsi con la squadra bisogna avere ancora un po' di pazienza".