Milan, le ultime da Milanello: video-analisi al campo in vista della Spal

Google Plus

acmilan.com

Sta continuando la preparazione a Milanello in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Ferrara. Dopo la frenata di Udine, i rossoneri provano a ripartire sul campo della SPAL in netta difficoltà.

Gattuso deve fare a meno di Kalinic che oggi non si è allenato dopo aver accusato nuovamente problemi alla regione adduttoria. Il tecnico rossonero potrebbe affidarsi a Cutrone con André Silva ancora in ballottaggio al centro del tridente completato da Suso e Calhanoglu. Al centrocampo Biglia ancora dal primo minuto con Kessiè e Bonaventura ai suoi lati Al posto di Calabria squalificato rientra Rodriguez sulla sinistra, con Abate a destra.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

IL COMUNICATO STAMPA

Nel secondo giorno di allenamento prima della trasferta di Ferrara, la squadra si è ritrovata a Milanello alle 11.00 dove, prima di scendere negli spogliatoi, ha effettuato lavoro di video-analisi.

SQUADRA IN CAMPO

Sul campo rialzato, alle 12.00, la prima parte della sessione è stata dedicata all’attivazione muscolare: corsa (lato lungo), scatti ed esercizi sull’agilità tra gli ostacoli bassi. A seguire, spazio ad alcune prove tecniche per poi passare alla fase tattica in ottica SPAL.