Milan, Kalinic si ferma: contro la Spal spazio a Cutrone

Domani pomeriggio il Milan sarà impegnato nella trasferta contro la Spal. Gattuso confermerà quasi in toto la formazione vista nelle scorse settimane, ma in attacco ci saranno alcuni cambiamenti, andiamo a scoprire quali.

OUT KALINIC, SPAZIO A CUTRONE IL NUOVO BENIAMINO DI SAN SIRO

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, riporta le parole del Dottor Mazzoni in merito alle condizioni di Kalinic: "Non ha preso parte all’allenamento perché ha un’infiammazione alla regione adduttoria, particolarmente fastidiosa e dolente, quindi si è deciso insieme di curarlo. Valutiamo l’evoluzione nelle prossime ore". Salvo sorprese, il croato ex Fiorentina, a causa di un’infiammazione agli adduttori, non parteciperà alla trasferta di Ferrara, quindi Gattuso dovrà scegliere chi schierare al centro del tridente rossonero tra Cutrone e André Silva, con Hakan Calhanoglu e Suso al largo.

Per i colleghi della Rosea, il tecnico rossonero si affiderà alla grinta e alla voglia di lottare che Cutrone riversa in campo quando chiamato in causa. L'ex attaccante della Primavera è diventato ormai un idolo della tifoseria milanista. Dopo la panchina contro l'Udinese, Cutrone è pronto a tornare dal primo minuto, con Andrè Silva invece preferito per giovedì nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets. Inoltre, il portoghese Silva è sceso in campo domenica scorsa dall’inizio a Udine per provare a sbloccarsi con scarso successo. In Serie A è ancora a secco di gol, non si può dire lo stesso in Europa dove l'ex Porto è capocannoniere.

Gattuso dovrà dosare bene i suoi giocatori d'offesa, visto che il Milan sarà impegnato in 6 partite in 19 giorni, ma domani contro la Spal il tecnico rossonero schiererà l'attaccante più in forma ovvero Patrick Cutrone.