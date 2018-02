Milan, Gattuso in conferenza: "Infortunio Kalinic preso in tempo"

Milan Twitter

Gennaro Gattuso ha da poco concluso la conferenza in vista della trasferta di domani pomeriggio contro la SPAL.

Il tecnico rossonero ha iniziato parlando della partita di Ferrara: "La conosco molto perchè l'ho incontrata sia in C che in B. E' una squadra che sa quello che deve fare, ha grande fisicità. Con i 3 difensori e con i due quinti di centrocampo spingono molto, specialmente Lazzari. Non sarà facile per noi, lo stadio è stato riammodernato ed è una Bombonera. Dovremo fare molta attenzione. Noi? dobbiamo riuscire a vincere le partite. Perchè quando si vince si prepara meglio quella successiva. Serve dare continuità di risultati e di gioco e riuscire a recuperare più energie possibili. Non devo sbagliare gli interpreti da mandare in campo. In questo momento l'obiettivo nostro non è solo la Sampdoria, ma anche l'Atalanta. Oggi non possiamo permetterci di pensare alle altre. Poi vedremo dove arriveremo, il mio obiettivo è riuscire a dare un valore ai giocatori che ho".

A Milanello si è iniziato a preparare la gara contro la SPAL solamente da mercoledì: "Abbiamo dato due giorni liberi, anche per questo. Avremo nove partite in un mese. Abbiamo visto che la squadra è importante che riposi, grazie agli strumenti a cui ci appoggiamo. Ho visto bene la squadra, più brillanti e meno stanchi. Sono molto soddisfatto degli ultimi 3 allenamenti, ma dobbiamo confermarlo domani".

La squadra è in netto miglioramento: "Ho lavorato su dei concetti e sul lavoro didattico. Una volta alla settimana lavoro con la linea difensiva. Lavoriamo sulle situazioni di gioco e su quello che per noi crediamo possa essere l'aspetto corretto. Quando dico tante volte che questi miglioramenti dipendono dai giocatori è vero, perchè serve disponibilità dei giocatori. Mi hanno dato grande disponibilità in questi 2 mesi. E' meno noioso dell'inizio per loro il lavoro, ora è più situazione e meno didattico rispetto all'inizio".

Sull'infortunio di Kalinic: "Chiamiamola infiammazione, perchè abbiamo preferito non rischiarlo, facendolo riposare per 3-4 giorni ed evitando così di perderlo per tantissimo tempo. Ci convive già da 3 settimane. Ora si deve curare, non esce nemmeno ad allenarsi, perchè vogliamo che si sfiammi questo dolore al pube. Secondo me l'abbiamo preso in tempo e non rischiamo di perderlo in tempo. Ci sono Cutrone, Andrè Silva e Borini, che secondo me può fare l'attaccante. Ci dispiace per la mancanza di un giocatore importante, ma non ci piangiamo addosso e guardiamo avanti".

Infine Gattuso si è concentrato su altri singoli, come Calhanoglu e Bonaventura: "Prima di Cagliari mi contestavate che quella di sinistra non funzionava e quella di destra sì. E' normale, ora stanno giocando con continuità, ma penso che sia questione di interpretazione e sincronismi tra di loro, occupare bene gli spazi e capire di andare a coprire linee diverse. Secondo me Rodriguez può fare molto di più, mi aspetto qualcosa in più, perchè ce l'ha nelle gambe e nella testa".