Spal - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15.00)

Buongiorno cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di SPAL - Milan, secondo anticipo della 24esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018. Calcio d'inizio ore 15.00, restate con noi!

Il Milan vola a Ferrara per rincorrere il sesto posto: i rossoneri, sul campo della Spal, non possono incappare in passi falsi dopo il pareggio contro l'Udinese di domenica scorsa.

Gli uomini di Semplici non vincono da sei turni consecutivi ed occupano la terzultima posizione della classifica. Dopo la sconfitta di Cagliari, la gara di oggi contro il Milan diventa un match a dir poco cruciale per il tecnico degli estensi che rischia l'esonero.

Gattuso si affida al consueto 4-3-3: in attacco spazio a Suso, Cutrone e Calhanoglu. In mezzo Kessie, Bonaventura e Biglia, in difesa Abate, Bonucci, Romagnoli e Ricardo Rodríguez.

Kalinic a riposo precauzionale per monitorare al meglio l’infiammazione al pube, Semplici deve fare a meno dello squalificato Vicari e dell'infortunato Cionek.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Semplici: "Dopo le buone prestazioni contro Udinese ed Inter siamo incappati in questo incidente di percorso, durante la mia gestione non credo ci sia mai stata una partita del genere ed i giocatori sono i primi ad esserne dispiaciuti".

Gattuso: "E' giusto lavorare ma altre volte è importante recuperare e riposarsi. Sono molto soddisfatto degli ultimi tre allenamenti, però bisogna dimostrarlo domani. Bisogna giocare con equilibrio, non posso mettere il 4-2-4 che piacerebbe a me. Bisogna preparare le partite e giocarsela in campo, partita per partita".

I CONVOCATI

Spal

PORTIERI: Gomis, Marchegiani, Meret.

DIFENSORI: Felipe, Salamon, Simic, Vaisanen.

CENTROCAMPISTI: Costa, Dramé, Everton, Grassi, Konate, Kurtic, Lazzari, Mattiello, Schiattarella, Vitale, Viviani.

ATTACCANTI: Antenucci, Bonazzoli, Floccari, Paloschi.

SQUALIFICATI: Vicari. DIFFIDATI: Felipe, Mattiello. INDISPONIBILI: Borriello, Cionek, Schiavon.

Milan

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Antonio Donnarumma, Guarnone.

Difensori: Abate, Antonelli, Bellanova, Bonucci, Gustavo Gomez, Musacchio, Ricardo Rodriguez, Romagnoli, Zapata.

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessié, Locatelli, José Mauri, Montolivo.

Attaccanti: Borini, Cutrone, André Silva, Suso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Salamon, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici

Indisponibili: Konate, Borriello

Squalificati: Vicari

Milan (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disposizione: Antonio Donnarumma, Guarnone, Musacchio, Zapata, Gustavo Gomez, Antonelli, Bellanova, Montolivo, Locatelli, José Mauri, Borini, André Silva.

Indisponibili: Storari, Conti, Kalinic.

Squalificato: Calabria.

Allenatore: Gennaro Ivan Gattuso.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Gli ultimi cinque scontri diretti, in Serie A, sul campo della Spal

3 ottobre 1965 – SPAL-Milan 1-1 (22′ rig. Massei; 37′ Rivera).

31 maggio 1964 – SPAL-Milan 2-4 (2′ Ferrario; 11′ Novelli; 18′ aut. Bozzao; 46′ Altafini; 72′ Matassini; 81′ Ferrario).

30 dicembre 1962 – SPAL-Milan 0-0.

15 aprile 1962 – SPAL-Milan 0-3 (30′ Altafini; 76′ Altafini; 86′ Conti).

30 maggio 1961 – SPAL-Milan 1-2 (42′ Ronzon; 54′ Barison; 58′ rig. Massei).

La SPAL è la squadra contro cui il Milan ha giocato più partite di A in trasferta (16) senza mai perdere (8V, 8N)

5 risultati utili consecutivi per il Milan in campionato (3V, 2N)

Quote Snai

Vittoria SPAL: 4.50.

Pareggio: 3.60.

Vittoria Milan: 1.80.

Gol: 1.77.

No gol: 1.95.

Over 2.5: 1.90.

Under 2.5: 1.83.

(statistiche: acmilan.com e snai+)