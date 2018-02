SPAL-Milan, Gattuso ritrova dal primo minuto Cutrone e Rodriguez

acmilan.com

Il Milan affronta la SPAL a Ferrara e inizia il periodo forse più intenso della propria stagione, con una gara ogni tre giorni da qui fino all’inizio di marzo. Campionato, Europa League e Coppa Italia, le prossime settimane potrebbero aiutare a capire meglio la possibile piega che prenderà l’annata milanista da qui fino a marzo. La prima tappa è già una gara insidiosa perchè la SPAL in casa ha fatto vedere ottime cos’è fino a questo momento.

Gattuso in conferenza stampa ha ammesso tra le righe che in qualche occasione dovrà ricorrere al turnover per non rischiare di spremere troppo quei giocatori che lui ritiene fondamentali per questa squadra. Il Milan è reduce dal pareggio di Udine, una gara che forse sarebbe stata vinta senza il rosso di Calabria, ma che ha messo in mostra un primo tempo incoraggiante da parte della squadra e una reazione, in 10 e dopo il pari subito, che Rino avrà osservato con particolare piacere. Uno dei concetti più ribaditi in queste settimane era l'incapacità di questo gruppo di reagire alle spallate avversarie nel corso della partita. Contro la squadra di Oddo, invece, i rossoneri hanno risposto bene da questo punto di vista, lasciando nelle menti dei tifosi la sensazione di un’occasione persa e non di un punto guadagnato.

Rispetto alla gara contro i friulani Gattuso ritrova e rilancia dal primo minuto Patrick Cutrone e Ricardo Rodriguez. Il giovane attaccante milanista partirà dal primo minuto al centro del tridente d’attacco completato da Suso e Calhanoglu. Kalinic è stato costretto a fermarsi per un’infiammazione al pube che i medici del Milan sperano non sia pubalgia, mentre Andrè Silva si scalda in vista dell’Europa League del Ludogorets. Rodriguez invece rientra dopo la squalifica rimediata con il rosso di Cagliari e Gattuso, come spiegato in conferenza stampa, si aspetta una crescita importante da parte dell’ex Wolfsburg. Crescita nel gioco e nell’atteggiamento, serve fare un salto di qualità con i piedi e con la testa per dirla secondo il credo dell’allenatore rossonero. Per il resto la formazione è quella vista nelle ultime settimane.

Milan 4–3-3: G. Donnarumma, Abate, Romagnoli, Bonucci, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso