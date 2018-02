Serie A, le formazioni ufficiali di SPAL - Milan

Google Plus

Tra un'ora circa SPAL e Milan scenderanno in campo per il secondo anticipo della 24esima giornata di Serie A. Gattuso da fiducia a Cutrone in avanti, con Suso e Çalhanoglu ai suoi lati.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-5-2): Meret; Simic, Salamon, Felipe; Lazzari, Kurtic, Everton Luiz, Grassi, Mattiello, Viviani, Antenucci. A disp.: Gomis, Marchegiani, Väisänen, Costa, Dramé, Konate, Schiattarella, Vitale, Paloschi, Bonazzoli, Floccari. All. Semplici

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Ródriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Guarnone, Bellanova, Musacchio, Zapata, Antonelli, Gomez, Locatelli, Montolivo, Mauri, Borini, Andrè Silva. All. Gattuso