Serie A, un bel Milan travolge la SPAL: 4-0 per i rossoneri

MILAN: (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Ródriguez; Kessie (Borini 84'), Biglia (Montolivo 75'), Bonaventura; Suso, Cutrone (Andrè Silva 77'), Çalhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Guarnone, Bellanova, Musacchio, Zapata, Antonelli, Gomez, Locatelli, Montolivo, Mauri, Borini, Andrè Silva. All. Gattuso

SPAL: (3-5-2): Meret; Simic, Salamon, Felipe; Lazzari, Kurtic, Everton Luiz(Paloschi 55'), Grassi(Schiattarella 62'), Mattiello (Dramè 84'), Viviani, Antenucci. A disp.: Gomis, Marchegiani, Väisänen, Costa, Dramé, Konate, Schiattarella, Vitale, Paloschi, Bonazzoli, Floccari. All. Semplici

Il Milan espugna il campo della SPAL con un netto 4-0. La prima doppietta di Patrick Cutrone con la maglia del Diavolo ed i gol di Lucas Biglia e Borini regalano i tre punti alla squadra di Gattuso. Semplici ora rischia l'esonero.

I rossoneri trovano subito il vantaggio con Cutrone. Nel primo tempo gara equilibrata anche dopo il gol del giovane attaccante rossonero, con i padroni di casa che giocano anche meglio degli uomini di Gattuso. Al 65esimo la squadra ospite trova il raddoppio firmato sempre dall'ex centroavanti della Primavera e la chiude con Biglia al 72esimo. Al 89esimo arriva anche il quarto gol con Borini appena entrato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LA PARTITA

1° Tempo

Il Milan inizia forte e trova subito il gol del vantaggio con Cutrone al 2° minuto di gioco: bravo Meret a respingere il colpo di testa di Romagnoli, ma non può nulla sulla ribattuta in rete del 63 rossonero.

La SPAL, dopo il gol subito, reagisce e risponde colpo su colpo ai rossoneri con un super Lazzari, letteralmente scatenato sulla corsia di destra. La squadra di Gattuso si fa vedere con Çalhanoglu al 32esimo, ma la conclusione del turco finisce fuori di un soffio.

Il Milan gestisce il possesso palla, gli uomini di Semplici vanno vicino al gol con la conclusione di Viviani dal piazzato che prende in pieno il palo.

Si chiude il primo tempo con il Milan in vantaggio di 1-0. La Spal, nonostante la rete subita, mette più volte in difficoltà la difesa capitanata da Bonucci.

2° Tempo

Non ci sono cambi ad inizio ripresa. I rossoneri si abbassano leggermente, ma la SPAL non si rende pericolosa.

Semplici inserisce Paloschi e Schiattarella per mischiare le carte in tavola, ma il Milan trova il raddoppio sempre con Cutrone: sull'errore di Meret arriva la deviazione del giovane centroavanti, che prima colpisce il palo e poi insacca in rete il 2-0.

La SPAL si spegne ed i rossoneri trovano anche il terzo gol al 72esimo con una bella conclusione di Lucas Biglia, al suo primo centro in assoluto con la maglia del Milan: errore in disimpegno di Viviani che regala palla all'argentino che cala il tris.

Gli uomini di Semplici alzano bandiera bianca e anche il Milan abbassa il ritmo dopo il 3-0, ma non smette di attaccare e chiude la gara con Borini a fine partita. 4-0 per la squadra di Gattuso.