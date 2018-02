Milan, Poker contro la SPAL. Gattuso premia i suoi: "I meriti sono tutte dei giocatori"

acmilan.com

Il Milan ha vinto 4-0 contro la SPAL. I rossoneri, con questo successo, hanno conquistato la quinta vittoria nelle ultime otto gare con una prestazione davvero ottima. Doppietta di Patrick Cutrone, in rete per la prima volta in rossonero anche Biglia e Borini. Ora il Milan è salito a 38 punti a pari merito con la Sampdoria.

Gattuso può sorridere: "Oggi abbiamo fatto una buona partita -ha commentato ai microfoni di Sky Sport- il risultato non dico che sia bugiardo ma sull'1-0 abbiamo sofferto gli avversari. C'è tanto da lavorare, non dobbiamo pensare che tutti i nostri problemi siano svaniti. Questo deve essere un punto di partenza, non di arrivo. Oggi abbiamo sofferto tanto Lazzari nel primo tempo, Calhanoglu andava quasi ad uomo su di lui. Una squadra matura potrebbe evitare di mettere un giocatore ad uomo".

Man of the match è sicuramente Cutrone: "Deve crescere, per l'età che ha può anche migliorare e giocare più pulito, a volte perde troppe palle in uscita, quando stoppa si fa anticipare. Noi vogliamo giocare col nostro attaccante, lui deve migliorare su questo, perché il resto già ce l'ha. Deve giocare più pulito e far respirare la squadra. Si chiama Cutrone, è un giocatore con caratteristiche ben precise. Sicuramente si assomigliano, ma è giovane e si potrà togliere grandissime soddisfazioni. E' giovane, ha il veleno addosso. Può diventare per tantissimi anni un protagonista del nostro campionato".

Anche Patrick Cutrone ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Spero di continuare così, speriamo di vincere solo dopo penso a me stesso. Pensiamo partita dopo partita, gli obiettivi ce li poniamo, ma ora dobbiamo pensare alla gara di Europa League che è molto importante. Un gol lo dedico alla mia famiglia e l'altro a Conti, prima della partita mi ha detto che avrei fatto doppietta. Spero che rientri preso".