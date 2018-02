Milan, finalmente il vero Biglia

acmilan.com

Ieri pomeriggio il Milan ha vinto con un sonoro 4-0 contro la SPAL. Un successo importante per i rossoneri che hanno iniziato la rimonta verso l'Europa: sei gare di fila senza perdere in campionato, frutto di due pareggi e quattro vittorie.

Uno dei tanti meriti di Gattuso, arrivato in sordina ma ora seguito da tutta la rosa, è quello di aver rivitalizzato giocatori che fino al suo arrivo sulla panchina del Diavolo non erano riusciti ad esprimere al meglio le proprie potenzialità. Oltre Calhanoglu, Bonucci anche Lucas Biglia sembra aver messo da parte tutte le difficoltà iniziali.

E' SBOCCIATO ANCHE LUCAS!

Nei primi mesi in rossonero, l'argentino ha avuto parecchie difficoltà sia di natura fisica (problemi al ginocchio ndr), ma anche di ambientamento. Ma da quando è arrivo Gattuso al posto di Montella qualcosa è cambiato anche per il regista. Anche ieri contro la SPAL, Lucas ha fornito un ottima prestazione, fatta tutta di sostanza e ordine, dando equilibrio e sicurezza al resto della squadra. Una gara condita da un gol di pregevolissima fattura che mancava dallo scorso 15 aprile.

Ora Biglia ha riconquistato il suo posto da titolare davanti alla difesa e si augura che la propria stagione sia cambiata in maniera definitiva. Gattuso ha sempre difeso i suoi giocatori ed ora sta avendo ragione visto che il centrocampista sta esprimendo le proprie qualità. In questo inizio del 2018 è sempre partito titolare (6 su 6 ndr).Qualcosa è cambiato nell'atteggiamento: ordinato e paziente e capace di aspettare per poi ieri gioire per la prima rete in rossonero. Biglia è un giocatore sia fisicamente che psicologicamente recuperato a 100%.

Il Milan ha la voglia ed il dovere di crederci nella rimonta: i rossoneri se dovessero continuare a macinare punti e vittorie come in queste settimane, con l'aiuto di qualche passo falso di quelle avanti, potrebbero chiudere al meglio una stagione iniziata malissimo. Gattuso ha grande fiducia in Biglia e lo vede come un perno fisso della sua squadra. Anche nei momenti difficili, il tecnico rossonero ha riposto sul giocatore argentino grande fiducia ed ora è diventato da riserva a fulcro del nuovo Milan in versione rimonta.