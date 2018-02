Milan, verso il Ludogorets: André Silva dal primo minuto

Twitter Milan

Dopo la vittoria di sabato pomeriggio contro la SPAL, il Milan è già tornato al lavoro per preparare il ritorno in Europa League, giovedì sera i rossoneri voleranno in Bulgaria per l'andata dei sedicesimi di finale. Un avversario, almeno sulla carta, agevole per la squadra rossonera, ma si giocherà in uno stadio dove si prevede il tutto esaurito e in un ambiente caldissimo.

In attacco, in assenza di Kalinic, Cutrone e André Silva dovranno fare staffetta per gestire i vari impegni del diavolo tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

NUOVA CHANCE PER IL PORTOGHESE

Nonostante l’ottimo momento di forma di Patrick Cutrone (12 gol ndr), Gattuso darà ancora fiducia ad Andrè Silva: secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, il portoghese avrà una nuova chance dal primo minuto dopo la deludente prestazione contro l'Udinese nel turno scorso di campionato.

Se nel campionato italiano l'ex Porto sembra un giocatore impaurito, non si può dire lo stesso in Europa League, dove il connazionale di Cristiano Ronaldo ha fatto vedere il suo potenziale e soprattutto per questo Gattuso lo schiererà al centro dell'attacco. Dopo aver rigenerato Biglia, Bonucci e Calhanoglu, l'allenatore del Milan vuole aiutare Silva a superare il momento difficile, "esplorare" le sue indubbie qualità.

In questo momento, rinunciare a Cutrone è impresa ardua, ma Gattuso vuole far ruotare i suoi attaccanti nella speranza che Andrè Silva possa diventare una pedina importante nell’attacco del Milan.