Milan, Gattuso si gioca il futuro in 20 giorni

La netta vittoria contro la SPAL ha confermato il buon momento che sta attraversando il Milan. La crisi dei mesi scorsi è finalmente alle spalle, i segnali di miglioramento sono sempre più evidenti.

La squadra milanista ha cambiato passo ed ha raggiunto le sei partite di fila senza perdere in campionato. Il merito? E' soprattutto di Gennaro Gattuso, un allenatore arrivato in sordina ma che ora tutti seguono a Milanello.

NETTA CRESCITA!

Dopo parecchie settimane intense, i risultati sono evidenti. Il Milan sta bene fisicamente e mentalmente: lo dicono i risultati sul campo (sesto risultato utile consecutivo in campionato e la sconfitta manca dal 23 dicembre dell'anno scorso). Gattuso, da quando è arrivato, ha dato quella scossa all'ambiente che tanto serviva. Ora il clima nello spogliatoio rossonero è cambiato completamente ed il gruppo è più unito e compatto rispetto all'inizio della stagione. Ma non solo: l'ex tecnico della Primavera ha ridato quell'idea di gioco che tanto mancava sotto la gestione Montella e solidità alla fase difensiva. E, cosa da non sottovalutare, i giocatori hanno trovato (finalmente) la condizione fisica ottimale. Certezze e un undici consolidato, questo il piano Gattuso.

Risultati che stanno inducendo Fassone e Mirabelli, giorno dopo giorno, a valutare il rinnovo di Ringhio. Ora come ora, Gattuso è il candidato unico e principale per la panchina per la prossima stagione.

Nelle prossime settimane il Milan si giocherà gran parte della stagione, con tante partite decisive concentrate in 20 giorni. Obiettivi ben chiari: andare avanti il più possibile in Europa League, qualificarsi per la finale di Coppa Italia ed infine continuare la rincorsa per un un posto in Europa. In campionato i rossoneri dovranno sfidare Sampdoria, Roma e Inter, gare che permetteranno di capire dove potrà arrivare questa squadra.

Una cosa è certa: questa rosa, con Gattuso, può correre e competere per tutti questi obiettivi. E in via Aldo Rossi presto potrebbero premiarlo con il rinnovo del suo contratto che al momento scade il 30 giugno 2019 ed offrigli il prolungamento fino al 2020 e, di conseguenza, confermarlo anche per la prossima stagione.