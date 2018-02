Milan, senti Kessie: "Più forte tecnicamente di Gattuso, ma lui è stato un campione"

Twitter Milan

Frank Kessie ha rilasciato un'intervista a Forza Milan, ripresa dai colleghi di Milan Tv. Andiamo a sentire le sue parole!

Sente la stanchezza il centrocampista ivoriano? "Sì, un po' di stanchezza c'è, ma non conta la stanchezza per me. Io devo crescere ancora e alzare l'asticella".

Tanti i paragoni con Gattuso: "E' stato un grande campione. Chi più forte tecnicamente tra noi? Penso io (ride, ndr). A centrocampo mi diverto di più, perchè lì sono più vicino alla porta per fare gol. Da dietro è lontano".

Qual è il momento più difficile di una partita? "Il momento più difficile per uno che gioca tanto come me è l'inizio, però dopo 20 minuti sono a posto" ed il momento dove sente più adrenalina? "L'emozione mi sale dopo il riscaldamento, quando faccio gli scalini per scendere in campo".

Infine domanda sul tempo libero e Milano: "Mi piace Milano, è una bella città. Faccio avanti e indietro da Milano a Milanello. Qualche volta sono stato al Duomo. Poi sto a casa a riposare, perchè devo recuperare bene (sorride, ndr). Nel tempo libero gioco alla Playstation a casa, oppure esco con gli amici a giocare a bowling. Vinco sempre io. Se m schiero? Si, mi metto capitano. Batto punizioni, rigori, faccio tutto io. Mi piace ascoltare la musica, a casa ogni tanto ballo. Meglio che non vi faccia vedere, perchè non sono bravo, Non so nè ballare nè cantare".