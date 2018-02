Milan, si continua a lavorare in vista del Ludogorets

acmilan.com

Giovedì sera il Milan affronterà il Ludogorets nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri punteranno a chiudere il discorso qualificazione già nella partita in Bulgaria. Oggi Gattuso ha cambiato le carte in tavola provando Cutrone al centro dell'attacco insieme a Borini e Calhanoglu e in difesa Abate ed Antonelli sulle fasce. Invece, in regia, ballotaggio Biglia e Montolivo, con l'argentino favorito sull'italiano. Ma, secondo i colleghi di Premium Sport, sarà Andrè Silva il centroavanti titolare.

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Abate/Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli/Rodriguez; Biglia/Montolivo, Kessie, Bonaventura; Borini/Suso, Silva/Cutrone, Calhanoglu.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO ODIERNO

Una splendida giornata di sole ha accolto i rossoneri questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata alle 11.00 negli spogliatoi per proseguire nel lavoro di preparazione del match di Europa League contro il Ludogorets.

SUBITO CAMPO

Squadra in campo alle 11.30 per iniziare la prima parte dell'allenamento dedicata all'attivazione muscolare. A seguire, Mister Gattuso è passato subito alla fase tattica: inizialmente prove a squadra schierata, poi, prima del termine della seduta, il focus si è spostato sulle palle inattive.

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO

Per la giornata di mercoledì è previsto un solo allenamento, ancora al mattino. I rossoneri si ritroveranno all'interno del Centro Sportivo di Milanello alle 9.00, per poi scendere in campo alle 9.30. I primi 15 minuti dell'allenamento saranno aperti alla stampa per le riprese tv. La squadra partirà alla volta di Razgrad alle 13.45 da Milano Malpensa.