Milan, le parole di Calabria in conferenza: "Vogliamo passare il turno"

Questo pomeriggio il Milan è atterrato in Bulgaria dove domani sera affronterà il Ludogorets. Insieme a Gennaro Gattuso, Davide Calabria è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita.

Sulla sfida imminente: "Non siamo favoriti, siamo in casa loro e loro sono organizzati. Hanno tante qualità, soprattutto difensivamente. Vogliamo vincere, non sarà facile, ma l'abbiamo preparata bene e siamo fiduciosi. Il Ludogorets? Sono una squadra, dobbiamo ragionare da squadra. Hanno buone individualità, sono una squadra veloce. Dobbiamo stare attenti e fermarli".

Invece sul momento del Milan il terzino ha parlato così: "Dobbiamo pensare partita per partita, non è facile giocare ogni tre giorni, ma se non diamo il 100% andiamo in difficoltà. Pensiamo a domani, a domenica penseremo più avanti. Il mese è difficile, ma siamo qui per l'Europa League e per passare il turno".