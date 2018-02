Ludogorets - Milan in diretta, LIVE Europa League 2017/18 (19.00)

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Ludogorets - Milan, andata dei sedicesimi di Europa League. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live la partita. Restate con noi!

Il Milan è volato in Bulgaria per affrontare il Ludogorets nell’andata dei 16esimi di finale di Europa League, primo match della fase a eliminazione diretta. I rossoneri vogliono cercare di chiudere il discorso qualificazione già stasera.

Il Diavolo si è qualificato come primo nel Gruppo D con 11 punti e 13 gol fatti, invece il Ludogorets si è qualificato come secondo nel Gruppo C, dietro al Braga.

Il tecnico rossonero teme la squadra bulgara, abilissima nello scouting internazionale (la star è il brasiliano naturalizzato Marcelinho)

Il Milan vuole arrivare fino in fondo e, anche per questo, Gattuso confermarà quasi in toto la squadra che ha battuto nettamente la SPAL sabato pomeriggio. In attacco Suso, Cutrone e Calhanoglu, al centro Kessie, Biglia e Bonaventura ed in difesa Abate, Bonucci, Romagnoli e Calabria davanti a Donnarumma.

Ricordiamo che la squadra milanista è all'esordio in UEFA Europa League ma ha vinto 7 titoli tra Coppa dei Campioni e Champions.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "C'è grandissimo rispetto per il Ludogorets, negli ultimi anni abbiamo meno esperienza di loro in Europa. Hanno caratteristiche precise, sono veloci, in Europa si trasformano: non sottovalutiamo questo avversario. Mi aspetto che si schierino con il 4-3-3, non dovremo dargli campo. Qualsiasi grande squadra, nella storia recente, ha avuto difficoltà su questo campo. Il loro reparto che mi fa più paura è l'attacco".

acmilan.com

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, André Silva, Suso.

acmilan.com

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ludogorets (4-2-3-1): Renan; Cicinho, Moti, Plastun, Sasha; Anicet, Dyakov; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Swierczok.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Non ci sono precedenti col Ludogorets.

In campionato, il Ludogorets è primo con un punto di vantaggio sul Cska Sofia.

Nella stagione 1976-1977, il Milan perse 4-3 in casa dell’Akademik Sofia.

Nel 2014 il Ludogorets eliminò la Lazio vincendo all'Olimpico (1-0) e il pareggio di Sofia (3-3)

Il Milan è ancora imbattuto nel 2018.

Il Milan è all’undicesimo confronto contro una squadra bulgara.

[fonte: opta ed acmilan.com]