Euro-Milan e Gattuso va verso la conferma

Ieri sera ottimo successo per il Milan sul campo del Ludogorets per 3-0: una vittoria per i rossoneri che hanno ipotecato il passaggio agli ottavi di finale di Europa League.

Il vero trascinatore è stato Patrick Cutrone che ha brillato anche in Bulgaria segnando la prima rete e poi procurandosi il rigore realizzato da Ricardo Rodriguez. Infine Borini ha messo il sigillo alla trasferta. Nono risultato utile consecutivo tra campionato e coppe per la squadra di Gattuso.

LA PARTITA

Però il Milan ha sofferto per quasi tutto il primo tempo dove i padroni di casa sono stati molto aggressivi. La squadra di Gattuso ora sa soffire e sul finire della prima frazione di gioco ha segnato con il solito Cutrone. Ad inizio secondo tempo, Rodriguez ha realizzato su rigore lo 0-2. I bulgari hanno mollato la presa in modo piuttosto evidente e nel finale è arrivato anche il gol di Borini che di fatto ha chiuso il discorso qualificazione.

Man of the match è sicuramente stato Patrick Cutrone: il giovane attaccante rossonero ha segnato prima la rete del 1 a 0 alla fine del primo tempo e nella ripresa si è procurato il rigore poi trasformato da Ricardo Rodriguez. Bella prestazione anche di Romagnoli, Kessie e Calhanoglu. Il Milan è migliorato anche nella gestione e nella lettura della partita. Corretto non fare turnover visto che la gara era fondamentale per ipotecare il passaggio agli ottavi.

I rossoneri stanno continuando la loro crescita grazie anche a Gattuso (bravo anche ad azzeccare i cambi ndr): il lavoro di Rino sta dando i suoi frutti e la dirigenza di via Aldo Rossi è soddisfatta. La conferma di Gattuso anche per la prossima stagione è sempre più vicina. Difatti, come ha sottolineato la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, Fassone e Mirabelli non stanno pensando ad altri tecnici per la stagione 2018-2019 e la base di lavoro è proseguire con Ringhio.