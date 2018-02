Milan - Sampdoria in diretta, Live Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Milan - Sampdoria, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Daniele Doveri.

Diretta Milan-Sampdoria

Qui Milan

I rossoneri sono reduci in campionato da una bella vittoria in casa della SPAL per 4-0 e piano piano stanno risalendo la classifica per conquistare un posto Champions. Gli uomini di Gattuso sono in cerca dunque di continuità e dovranno essere bravi a non abbassare l'asticella della concentrazione.

Parlava proprio di questo Gennaro Gattuso nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match: "Non dobbiamo essere timorosi e bassi, così si rischia grosso. Dobbiamo alzare l’asticella. Parole forti e piene di motivazione quelle del tecnico calabrese che non vuole cali, in particolare in questi match molto importanti.

Per la partita di stasera, mancherà Frank Kessié: il centrocampista ivoriano è squalificato a causa di un giallo rimediato a Ferrara contro la SPAL, che lo costringerà a vedere i suoi compagni dalla tribuna. Adesso Gattuso dovrà scegliere tra Montolivo e Locatelli.

Il tecnico rossonero non dovrebbe cambiare modulo e non ci dovrebbero essere delle novità rispetto all'undici titolare di Ferrara. In porta Donnarumma, davanti a sé Romagnoli e Bonucci, a destra e a sinistra confermati Calabria e Rodriguez. Cabina di regia affidata nuovamente a Biglia, supportato dalle due mezzali Bonaventura a sinistra e a destra, probabilmente, Locatelli. Trio offensivo formato da Suso, Cutrone e Calhanoglu.

Live Milan-Sampdoria

Qui Sampdoria

I blucerchiati sono reduci in campionato dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Verona di Pecchia. Gli uomini di Giampaolo sono sesti in piena zona europa, con la Lazio a soli cinque punti sopra. I doriani, naturalmente, se la giocheranno a viso aperto per cercare di conquistare tre punti che potrebbero essere fondamentali.

Tuttavia, la squadra di Giampaolo è particolarmente tranquilla e serena, dato che sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative e il tecnico blucerchiato ha voluto precisarlo in conferenza stampa: "La squadra è serena, consapevole. E’ una partita che devi giocare con il gusto di potertela giocare senza tradire i nostri principi, guardando in faccia l’avversario."

Dubbi di formazione per il tecnico delle Sampdoria. Ieri, il difensore doriano Jacopo Sala ha svolto un lavoro differenziato a Bogliasco e resta in dubbio per il big match. Ci sono anche buone notizie, visto che tornerà sulla trequarti Gaston Ramirez che ha scontato il turno di squalifica.

Giampaolo sembra esser orientato verso il 4-3-1-2 con Viviano in porta, Silvestre e Ferrari al centro, Bereszynsky e Murru sulle fasce. Cabina di regia affidata al solito Torreira, supportato da Linetty e Barreto; sulla trequarti Ramirez a ridosso delle due punte Zapata e Quagliarella.