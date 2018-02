Milan: è Cutrone-mania! Pronto il rinnovo per il giovane attaccante

E pensare che quest'estate il Crotone, senza neanche farlo apposta, era vicinissimo all'acquisto di Cutrone. Tuttavia fu Montella ad insistere sul baby bomber scuola Milan, che ora sta riempendo di gioia i tifosi rossoneri. Come? Con 5 goal e 1 assist in 783 minuti, assolutamente niente male per un attaccante classe 98 che ha iniziato dal primo minuto solo 8 partite. Fassone e Mirabelli hanno però capito che è un gioiello da preservare, e non da lasciare incustodito dagli assalti di possibili grandi club che l'estate prossima, potrebbero avere intenzione di acquistare l'attaccante del Milan.

Statistiche alla mano, tra i due litiganti il terzo gode. 13 i goal messi a segno in tutte le competizioni fino ad ora, 1 in più dei compagni di reparto Nikola Kalinic e Andrè Silva, che insieme sono fermi a quota 12. Il Milan quindi ha trovato il numero 9 del futuro e per custodirlo ancora di più la dirigenza rossonera ha preparato un contratto di 500 mila euro netti a stagione fino al 2023, in questo modo l'ingaggio del 20enne si triplica (prima erano appena 150 mila euro a stagione). Adesso c'è da vedere la posizione che occuperà nella squadra, se Gattuso continuerà a dargli fiducia schierandolo titolare, o se Ringhio provi a sperimentare anche gli altri giovani presenti in rosa come Andrè Silva, arrivato d'estate che fino ad ora non ha inciso assolutamente in campionato.

"Cutrone vive per i goal" così lo descrive il suo allenatore che ultimamente lo ha visto segnare con qualsiasi parte del corpo. Fame di goal che hanno portato tifosi e dirigenza a paragonarlo al Super Pippo Inzaghi, protagonista spesso di goal alquanto particolari. Forse per rinascere dalle catastrofiche stagioni appena trascorse serviva proprio lui, Patrick Cutrone bomber completamente made in Italy.