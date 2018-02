Milan, Gattuso nel post partita: "Siamo contenti ma bisogna guardare avanti"

Nel posticipo domenicale della 25esima giornata di campionato, il Milan ha battuto per 1-0 la Sampdoria. A decidere la partita ci ha pensato Jack Bonaventura nel primo tempo.

Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'importante successo contro i blucerchiati: "Non so se è il Milan più bello, sicuramente abbiamo affrontato una squadra molto forte, l'abbiamo limitata moltissimo, potevamo chiuderla prima, alla fine abbiamo rischiato di pareggiarla, è stato un bel Milan, ha giocato bene con grande mentalità. I ragazzi l'hanno preparata molto bene, siamo contenti ma bisogna guardare avanti, la classifica è quella che è, abbiamo perso in questi mesi tantissimi punti per strada, anche quando c'ero io. Sicuramente è una squadra che sta crescendo, per mentalità, senso di appartenenza. Oggi voglio fare i complimenti a Musacchio, è stato per novanta minuti a riscaldarsi".

Il tecnico del Milan ha voluto complimentatarsi con Musacchio: "Oggi voglio fare i complimenti a Musacchio, è stato per novanta minuti a riscaldarsi, Bonucci aveva un problema all'adduttore. Sono queste le cose di cui ha bisogno un gruppo "ed in generale con tutta la rosa rossonera: "In questo momento c'è qualcuno che mi guarda con gli occhi storti ma abbiamo bisogno di tutti, questa squadra ha un'età media di 23/24 anni, deve crescere ma secondo me in futuro potrà togliersi delle soddisfazioni. Credo soltanto al lavoro settimanale, alla crescita. Siamo a pari punti dalla Sampdoria, siamo in Europa League. Da tanto bene facciamo risultati, spero non succeda, ma vedremo cosa succederà quando succederà quello che nemmeno voglio nominare. Voglio vedere sempre lo stesso spirito, non perdere mentalità e fiducia".

Infine Gattuso ha elogiato la grande prestazione di Calabria: "Non sbaglia nulla, è pulito, è un ragazzo che sa già quello che deve fare prima che gli arriva la palla. E' un trottolino, sta molto bene, è giovane. Ha la dote dell'umiltà, è un ragazzo semplice, complimenti a lui, è un ragazzo per bene, ci mette sempre passione in quello che fa".

Anche Giacomo Bonaventura, autore del gol che ha deciso la gara, è intervenuto a fine match ai microfoni di Milan Tv: "Sono contento di come sto facendo questo ruolo, il mister mi chiede determinate cose e cerco di applicarmi e cerco di seguire quello che il mister propone. Cerco di arrivare poi sono stati bravi i compagni. Se arrivi con i tempi giusti qualche gol ci scappa. Ieri mi sentivo un po’ stanco ma poi quando è iniziata la partita mi sono sentito bene, non ho accusato per niente il terzo impegno settimanale anche giocando tutti i minuti. Sono molto contento perché mi dà fiducia e mi spinge a lavorare su questa squadra".