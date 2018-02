Milan, accelerata verso la Champions League

Il Milan è diventato una vera squadra: ieri sera i rossoneri hanno vinto contro la Sampdoria grazie ad un gol di Bonaventura. La squadra di Gattuso sta correndo, anzi verrebbe da dire sta accelerando verso il quarto posto: ora l'Inter dista solo sette punti e tra due settimane c’è il derby.

LA PARTITA

Il Milan visto ieri sera è stato il migliore della stagione: i rossoneri hanno offerto una grandissima prestazione e con questo successo hanno raggiunto la Sampdoria al sesto posto in classifica. Una partita in cui i padroni di casa hanno dominato per tutti i 90 minuti dal punto di vista della grinta e del carattere, ma non solo: anche sul piano tattico Gattuso ha preparata davvero nel miglior modo possibile il match. I rossoneri hanno avuto diverse occasioni per raddoppiare, ma hanno rischiato nel finale il pareggio-beffa di Caprari. Tra i migliori Bonaventura ed Hakan Calhanoglu, ma in generale tutti i giocatori hanno messo in campo tutto quello che avevano.

Grazie alla vittoria di ieri sera contro i blucerchiati, la squadra di Gattuso ha ottenuto il decimo risultato utile consecutivo (quinta vittoria nelle ultime sei partite ndr) . I rossoneri stanno bene, ma l'allenatore milanista ha paura di non trovare la giusta continuità e vuole restare con i piedi per terra, pensare partita per partita: "Dobbiamo continuare, ho il merito di aver cambiato qualcosa a livello di mentalità, di giocare molto corti, il resto lo hanno messo i giocatori. Tutto questo non basta, abbiamo una semifinale di Coppa difficile con la Lazio, tutti dicono che siamo già qualificati in EL ma io non la penso così".

Il momento d'oro fa ben sperare per il futuro. La vera stagione del Milan è iniziata adesso: le prossime gare saranno fondamentali per capire dove può arrivare questa squadra. Difatti nelle prossime due giornate di campionato, i rossoneri sono attesi dalla trasferta contro la Roma e dal derby contro l’Inter. Queste due partite diranno per quali traguardi potrà lottare il Milan da qui alla fine della stagione. I rossoneri riusciranno ad arrivare alla quarta posizione oppure la Champions League resterà solo un’utopia? Difficile dirlo, resta il rammarico per i punti persi nella prima parte di stagione, dove il diavolo ha lasciato per strada parecchi punti importanti per la lotta al quarto posto.