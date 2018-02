Milan, verso l'Europa League: Gattuso valuterà diversi cambi rispetto l'andata

Dopo l'importante vittoria di domenica sera contro la Sampdoria, il Milan è già tornato al lavoro per preparare la sfida di giovedì in Europa League. Difatti a San Siro arriverà il Ludogorets: all'andata i rossoneri hanno vinto per 3-0. Una qualificazione quasi archiviata, ed anche per questo Gattuso darà riposo ai suoi uomini più fidati soprattutto in vista del match di campionato del prossimo weekend, ovvero la trasferta contro la Roma. Soprattutto in questo senso, sarà una gara molto importante per l'allenatore che darà spazio ai giocatori che in questi mesi hanno trovato poco spazio, o meglio, per citare lo stesso Ringhio: "Quelli che hanno il muso perchè stanno giocando poco".

LA PROBABILE FORMAZIONE

Come detto Gattuso valuterà diversi cambiamenti e la formazione che scenderà in campo giovedì sarà diversa da quella vista contro i bluerchiati. Davanti a Gigio Donnarumma, in difesa l'unico titolare sarà Romagnoli che sarà affiancato da Zapata, sulle fasce spazio ad Abate ed Antonelli al posto di Calabria e Rodriguez. In mezzo troveremo Locatelli, Montolivo e Kessie, mentre in attacco sia Fabio Borini che André Silva partiranno dal primo minuto insieme al bomber Cutrone.

Un' occasione importante soprattutto per il giocatore portoghese che potrà sbloccarsi. Il tecnico rossonero ha fiducia nel giovane ex Porto: "So che Andrè Silva è forte, perchè lo vedo. E quando dico che sono io che gli sto dando pochissimo spazio e ho anche io delle responsabilità è vero, perchè è difficile giocare 20-25 minuti e buttarla dentro. Andrè Silva è ciò che avete visto stasera: quantità, qualità, forza". Già contro la Sampdoria, Silva quando è stato chiamato in causa ha sfruttato bene l’occasione e si è fatto trovare pronto gestendo il pallone, facendo rifiatare la squadra ed ha proposto diverse sponde.

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Abate, Romagnoli, Zapata e Antonelli; Kessie, Locatelli e Montolivo; Borini, Cutrone ed Andrè Silva.