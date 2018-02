Milan, Musacchio out per la partita di EL. Problemi al polpaccio per l'argentino

Il Milan è pronto nuovamente a scendere in campo, questa volta con molta più tranquillità visto che dovrà affrontare i bulgari del Ludogorets, per il ritorno di EL. I rossoneri si sono imposti nella partita d'andata per 3-0, assicurandosi, molto probabilmente, l'accesso agli ottavi di finale. Partita che servirà a Gattuso per dare minutaggio ai giocatori che vedono meno frequentemente il campo e per cercare di provare altri moduli in vista del tour de force che affronterà il diavolo a partire da domenica, quando incontrerà all'Olimpico la Roma di Eusebio Di Francesco.

Sarebbe dovuto essere tra i titolari di giovedì sera il difensore argentino Mateo Musacchio, in cerca di una chance per dimostrare a Mister Gattuso di poter essere tranquillamente una carta valida, in caso di indisponibilità di uno tra Romagnoli e Bonucci. Tuttavia, il numero 22 rossonero non potrà nemmeno accomodarsi in panchina, nella mattinata di oggi non si è allenato col gruppo precauzionalmente a causa di un risentimento al polpaccio.

Il Dottor Mazzoni ha parlato ai microfoni di Milan TV dei vari infortunati rossoneri ed ha spiegato che l'ex Villarreal ha un dolore al polpaccio e che nelle prossime ore indagheranno sull'entità del problema. Probabilmente, vedremo in campo Cristian Zapata che farà reparto con uno tra Romagnoli e il capitano Bonucci.