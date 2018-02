Milan, se dovesse partire Donnarumma il primo nome sulla lista è Reina

Il Milan sta vivendo un buon momento: da quando è arrivato Rino Gattuso in panchina, i rossoneri si sono ritrovati e sono stati capaci di mostrare il proprio miglior volto.

Nonostante questo, parlare di Champions League è forse troppo. Difatti, anche i vertici di via Aldo Rossi, per il momento, non stanno considerano più la possibilità di arrivare al quarto posto. Comunque l'idea di Mirabelli sarebbe quella di inserire due-tre pedine, anche se tutto dipenderà del rifinanziamento con Elliott. Quindi, nel peggiore dei casi, in regime di settlement agreement, se dovesse arrivare un’offerta per qualche giocatore rossonero potrebbe essere presa in considerazione.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, in caso di addio di Gigio Donnarumma in estate, i dirigenti milanisti avrebbero già pronto il sostituto: si tratta di Pepe Reina, portiere spagnolo in scadenza di contratto con il Napoli che sarebbe intenzionato a cambiare aria al termine del campionato in corso.

Secondo alcuni tabloid inglesi, il classe '99 sarebbe finito nel mirino del Liverpool, ma non solo, anche il Bayern Monaco starebbe cercando un portiere affidabile per il futuro, visti i guai fisici di Neuer. E sempre la rosea, ricorda che non si placa l'interesse nei confronti del giovane portiere rossonero di Real Madrid e PSG, soprattutto questi ultimi due club potrebbero tornare alla carica in estate per cercare di acquistarlo per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Soldi che farebbero comodo al Milan per ripianare il bilancio se non si raggiungerà la qualificazione alla prossima Champions League. Gattuso spera che il suo portiere possa trascorrere con più serenità questa ultima parte di stagione, ma il futuro Di Donnarumma rimane incerto .