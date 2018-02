Milan, verso il Ludogorets: out Calabria, Musacchio e Antonelli

Domani sera il Milan ospiterà il Ludogorets, nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Settimana scorsa i rossoneri hanno vinto in Bulgaria con un rotondo 3-0. Anche per questo, Gattuso dovrebbe mandare in campo una formazione in parte rimaneggiata per far rifiatare i giocatori che ha utilizzato di più in queste settimane.

I CONVOCATI

Al termine della rifinitura a Milanello, Mister Gattuso ha diramato l'elenco dei convocati per Milan-Ludogorets. Sono 19 i rossoneri a disposizione per il ritorno dei Sedicesimi di finale di Europa League, giovedì 22 febbraio alle 21.05 a San Siro. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Gomez, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva.