Europa League, il Milan ospita il Ludogorets: Gattuso da spazio alle seconde linee

Questa sera il Milan ospiterà il Ludogorets per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Nella gara di andata i rossoneri hanno vinto con un rotondo 3-0. Quindi, la partita di San Siro dovrebbe essere una formalità, con i padroni di casa con un piede già agli ottavi di finale.

Gattuso però non vuole far abbassare la guardia ai rossoneri, anche se il tecnico farà un sostanzioso turnover per preparare poi l’assedio alla Roma domenica sera. Nelle ultime settimane, l'allenatore ha sempre preferito scegliere una formazione-tipo e dargli fiducia, ma questa sera farà rifiatare qualche giocatore. In porta non ci sarà Gigio Donnarumma, ma bensì Antonio, in difesa Romagnoli sarà affiancato da Zapata, sulle fasce agiranno Abate e Rodriguez. Al centro, Montolivo si posizionerà in cabina di regia, completeranno il reparto Locatelli e Kessie. Il tridente d'attacco sarà composto da Cutrone, Andrè Silva e Borini.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gennaro Gattuso non vuole che i propri giocatori sottovalutino l'impegno: "La mia più grande preoccupazione è la sottovalutazione di questo impegno, devo far capire ai ragazzi che non sarà facile. Il Ludogorets va rispettato, all'andata il 3-0 è stato esagerato e loro sono molto pericolosi, la qualificazione va ancora conquistata. Abbiamo tutto da perdere. Non pensiamo già ai sorteggi, ad arrivare fino in fondo all'Europa League, ma alla gara di domani. Devo migliorare anche io, la mia priorità è fare sempre più risultati e migliorare la squadra".

I CONVOCATI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3): A. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Montolivo, Locatelli; Borini, André Silva, Cutrone.

A disposizione: G. Donnarumma, Bonucci, Biglia, José Mauri, Calhanoglu, Bonaventura, Kalinic.

Indisponibili: Storari, Conti, Musacchio, Antonelli, Calabria.

Allenatore: Gennaro Ivan Gattuso.

ARBITRI

Arbitro: Alberto Undiano Mallenco

Assistenti: Roberto Alonso e Juan Yuste

Assistenti addizionali: Juan Martinez Munuera e José Maria Sanchez Martinez

Quarto uomo: Raul Cabanero.