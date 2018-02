Milan - Ludogorets in diretta,Live Europa League 2017/18 (21:05)

Una buona giornata a tutti i lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Milan-Ludogorets, match valido per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League edizione 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 21:05 - verrà fischiato dall'arbitro Alberto Malenco.

Diretta Milan-Ludogorets

Qui Milan

I rossoneri sono reduci in campionato da una bella vittoria interna contro la Sampdoria di Giampaolo, che ha confermato il magnifico periodo di forma del diavolo. Gli uomini di Gattuso scenderanno in campo stasera per confermare il passaggio agli ottavi di EL, essendosi imposti in Bulgaria per 0-3; occhio però a non prendere l'impegno sotto gamba.

Aspetto confermato in conferenza stampa da Mister Gattuso che ha ricordato la pesante sconfitta nella finale di Istanbul, cercando di far capire che oggi non dovranno esserci cali di concentrazione e che sarà una partita difficilissima in quanto il Ludogorets è una squadra che sa cosa fare.

Probabilmente stasera vedremo un po' di turnover tra le fila rossonere, visto che il fattore stanchezza si sta facendo sentire nelle gambe dei giocatori che saranno impegnati, a partire da domenica sera contro la Roma, in un tour de force devastante.

Il tecnico rossonero, tuttavia, non dovrebbe cambiare modulo di gioco confermando il 4-3-3. In porta sarà presente Gianluigi Donnarumma che non lascerà il posto al fratello, sulle corsie Abate e Rodriguez, in quanto Antonelli ha un problema al polpaccio e coppia centrale formata da Zapata e Romagnoli. Cabina di regia affidata a Montolivo supportato dal rientrante Kessié e Locatelli. Turnover lì davanti con il trio offensivo formato da Suso, Silva e Borini.

Diretta live Milan-Ludogorets

Qui Ludogorets

I bulgari sono reduci in campionato da una vittoria casalinga per 4-1 contro lo Slavia Sofia, mantenendo il primo posto in classifica. Gli uomini di Dimitrov, nonostante siano ormai quasi fuori dai giochi, proveranno a mettere in difficoltà il diavolo cercando almeno di segnare un gol.

Ha parlato alla vigilia del match il tecnico Dimitar Dimitrov. L'allenatore dei bulgari ha dichiarato che bisognerà giocare dando il massimo, cercando di difendere il nome del calcio bulgaro ma, in maniera molto onesta, ha ribadito le poche chance di passaggio del turno.

Dimitrov ha inoltre parlato del centrocampista brasiliano Sasha che, per la partita di stasera, non sarà disponibile in quanto ha rimediato una contusione. Il metodista del Ludogorets rimarrà fuori dagli schemi di Dimitrov per circa 2-3 settimane.

Il tecnico dei bulgari sembra essere orientato vero un 4-2-3-1. Renan in porta, coppia centrale formata da Moti e Plastun, sulle fasce Cicinho e Sasha. Centrocampo a due formato da Anicet e Dyakov, sulla trequarti Misidjan, Marcelinho e Lukoki che agiranno alle spalle di Swierczok.