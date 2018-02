Milan, senti Mirabelli: "Non abbiamo paura dell'Arsenal"

Google Plus

Massimiliano Mirabelli ha commentato il sorteggio di Europa League e il prossimo confronto con l'Arsenal: "E’ una bellissima sfida contro una squadra blasonata - le sue parole a Mediaset Premium- Arriva al momento giusto ed è giusto che ci si misuri con una squadra importante. Non abbiamo nessun timore reverenziale e vogliamo arrivare fino in fondo alla competizione. Abbiamo rispetto, ma non abbiamo paura di nessuno. Siamo sicuri e tranquilli che ci sarà un San Siro strapieno e anche a Londra ci saranno tanti tifosi che ci daranno una grande sfida".

Il direttore sportivo rossonero ha poi parlato di Gattuso e del suo rinnovo sempre più probabile: "Rino sta facendo un grande lavoro con il suo staff. Siamo concentratissimi sul campo e domenica c’è la Roma, che è una partita fondamentale. Dopo metà marzo si inizieranno a pianificare il futuro del Milan. La scelta di Rino è stata la ciliegina sulla torta delle critiche. Noi eravamo e siamo convinti di aver fatto la scelta giusta e c’è una rosa che ancora non si è espressa al massimo. Darà grandi soddisfazioni ai tifosi del Milan e questa è una base solida per il futuro".