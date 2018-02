Milan, verso la Roma: ballottaggio Cutrone-Kalinic per guidare l'attacco rossonero

Ieri sera il Milan ha vinto 1-0 contro il Ludogorets e si qualificato per l'ottavo di Europa League dove incontrerà l'Arsenal. A Milanello però si sta già pensando al prossimo impegno di campionato contro la Roma. Una gara difficile per i rossoneri.

Il Milan sta trovando la sua dimensione con Gattuso che sta facendo un ottimo lavoro: ora i rossoneri sono veramente squadra e stanno dando una identità alla squadra. Ma, con ieri, sono iniziati giorni importanti, forse quelli più importanti della stagione: partendo da domenica contro gli uomini di DI Francesco, successivamente contro la Lazio in Coppa Italia mercoledì prossimo e l'Inter domenica 4 marzo in campionato.

Ma la partita contro i giallorossi sarà un vero banco di prova per gli uomini di Gattuso. Secondo i colleghi di Sky Sport Gattuso è alle prese con un ballottaggio in avanti tra Cutrone e Kalinic: ieri sera il croato è rientrato bene dall'infortunio e potrebbe essere utilizzato soprattutto in ottica turnover.

Intanto anche quest'oggi i rossoneri si sono allenati. Andiamo a leggere il comunicato ufficiale.

Dopo aver archiviato il passaggio del turno in Europa League ai danni del Ludogorets, i rossoneri sono tornati al lavoro questa mattina in preparazione della partita con la Roma, primo incontro di un trittico che vedrà il Milan affrontare nella stessa settimana giallorossi, Lazio (ritorno della Semifinale di Coppa Italia) e Inter.

PALESTRA E CAMPO

Seduta defaticante in palestra per i giocatori impegnati nella partita con i bulgari. Per tutti gli altri il lavoro è iniziato con una prima parte atletica, seguita da una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. In chiusura partitella su campo ridotto.

EUROPA LEAGUE

Al termine dell'allenamento parte della squadra, durante il pranzo, ha assistito al sorteggio degli Ottavi di finale di Europa League che vedranno il Milan affrontare l'Arsenal.