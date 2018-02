Milan, il futuro della stagione passa dalle prossime settimane (durissime)

Il Milan si appresterà a vivere settimane durissime. Difatti, il calendario dei rossoneri è pieno di gare decisive partendo da domani fino al 18 marzo. Un periodo complesso, dove si giocherà ogni tre giorni. Il Diavolo non avrà neanche il tempo di rifiatare!

La squadra di Gattuso domani sera affronterà la Roma all'Olimpico e dopo tre giorni, sempre nello stesso stadio, giocherà la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio (si parte dallo 0-0 dell’andata ndr). Altra partita importante, in programma domenica 4 marzo, è il derby contro l'Inter e poi successivamente la gara contro l'Arsenal valevole per l'andata dell'ottavo di finale giovedì 8 marzo. Non ci sarà un attimo di riposo, visto che i rossoneri voleranno a Genova per sfidare i rossoblu di Ballardini nel weekend, successivamente andranno a Londra per il ritorno di Coppa. Ultima partita per chiudere il ciclo la gara casalinga contro il Chievo Verona.

Fino alla sosta delle nazionali non ci sarà un attimo di riposo, ma si potranno capire le vere ambizioni di questa squadra e, come hanno ben ricordato i colleghi della Gazzetta dello Sport questa mattina, saranno gare decisive per provare ad uscire dalla mediocrità degli ultimi anni. Dopo un inizio di stagione pessimo, ora il Milan ha la possibilità di dare un senso a quest'annata calcistica. Saranno partite importanti per dimostrare che il Milan è maturato. Inoltre ora deve saper far male anche lontano da San Siro, soprattutto con squadre superiori.

Ora il Milan ha agganciato la Sampdoria al sesto posto, anche se la rimonta verso la quarta posizione resta complicata. Partite importanti anche per Gattuso che si sta giocando la conferma anche per la prossima stagione

IL CALENDARIO COMPLETO

Domenica 25 febbraio: Roma-Milan (Serie A)

Mercoledì 28 febbraio: Lazio-Milan (TIM Cup)

Domenica 4 marzo: Milan-Inter (Serie A)

Giovedì 8 marzo: Milan-Arsenal (Europa League)

Domenica 11 marzo: Genoa-Milan (Serie A)

Giovedì 15 marzo: Arsenal-Milan (Europa League)

Domenica 18 marzo: Milan-Chievo (Serie A)