Serie A - Il Milan di Gattuso è di scena all'Olimpico

Stasera, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena il posticipo della 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, quello tra Roma e Milan. Un match dalle grandi attese, che è sentito da entrambi le tifoserie e che non ha mai deluso in termini di fascino ed emozioni; match, inoltre, di notevole importanza per entrambe le squadre, in particolare per il Milan di Gennaro Gattuso.

I rossoneri sembrano aver trovato la strada giusta con il cambio di panchina, andando a migliorare di partita in partita grazie ad una gloria rossonera che ha riportato senso di appartenenza e grinta, fattori quasi spariti da Milanello. Ora, è tutta un'altra storia: il diavolo ha finalmente trovato il modulo giusto e un'identità di gioco, che ha permesso ai nuovi acquisti di poter mettere in evidenza le qualità migliori. I ragazzi esprimono un bel calcio unito a spirito di sacrificio e tanta voglia di onorare la maglia. Un progresso che, a dicembre, sembrava pura utopia, visti i tanti punti di differenza con le altre; ma Gattuso ha lavorato in silenzio e adesso si ritrova ad otto punti dal quarto posto, che ora più che mai si vuole raggiungere, oltre a giocare gli ottavi di Europa League contro l'Arsenal e cercare di qualificarsi per la finale di Coppa Italia, giocando contro la Lazio mercoledì 28 febbraio. Insomma, obiettivi che a fine anno scorso risultavano prettamente utopistici.

Foto Ac Milan

La gara di domani dunque, sarà fondamentale per comprendere se il quarto posto potrebbe essere raggiungibile. Sarà importante non concedere campo ai giallorossi, cercando di limitare il gioco sulle fasce dove gli esterni potrebbero creare pericoli alla difesa rossonera. Il diavolo dovrà attuare un giro palla veloce in modo da sorprendere la difesa capitolina. Fondamentale sarà il lavoro dei quattro dietro, in particolare dei due terzini, che dovranno essere bravi a non concedere profondità ai due esterni.

La probabile formazione rossonera

Gattuso sembra orientato a confermare il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma, difesa a quattro composta a partire da destra da Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. Cabina di regia affidata a Lucas Biglia, supportato dalle due mezzali Kessié e Bonaventura. Tridente offensivo formato da Suso e Calhanoglu sugli esterni e Nikola Kalinic in vantaggio per un posto da titolare su Cutrone.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All: Gattuso.