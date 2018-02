Milan-Reina: prove tecniche di accordo

Intrigo di mercato per il Milan. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla due società, sembra ormai vicinissimo l'accordo per il passaggio in rossonero di Pepe Reina, portiere-simbolo di un Napoli voglioso di scudetto sotto la gestione esteticamente positiva ma concretamente fallace di Maurizio Sarri. Accostato nella scorsa stagione al Paris Saint-Germain, il portiere spagnolo allontanò allora le sirene parigine, non chiarendo però completamente il rapporto con il vulcanico presidente De Laurentiis. Nonostante l'amore incondizionato della tifoseria, l'ex estremo difensore di Liverpool e Bayern potrebbe dunque lasciare il capoluogo campano alla scadenza del contratto, accasandosi al Milan per un'altra stagione da protagonista.

Protagonista, appunto, perché il passaggio di Reina al Milan coinciderebbe con quello di Gianluigi Donnarumma proprio al Paris Saint-Germain, voglioso di blindare la propria porta dopo le prestazioni tutt'altro che convincenti di Trapp ed Areola. Il portiere milanista, che già in estate ha fatto infuriare società e tifosi, avrebbe voglia di un club importante soprattutto a livello internazionale. L'approdo di Neymar e Mbappe' ha infatti innalzato il tasso tecnico della rosa a disposizione di Emery o del prossimo tecnico parigino, convincendo l'estremo difensore rossonero a sposare in estate la causa transalpina. A Parigi Donnarumma troverebbe Marco Verratti, altro calciatore convinto dal progetto - e dai soldi - del PSG e pronto ad istruire il giovane portiere classe '99.

Con l'addio di Donnarumma, dunque, la società milanista si è ritrovata costretta a sondare il terreno per un portiere esperto e sicuro, scartando magari i profili con valutazioni economiche esagerate. Quale miglior nome, dunque, di Pepe Reina? La trattativa, lungi dall'essere conclusa, sembra comunque vicinissima alla fumata bianca, con il portiere del Napoli che avrebbe addirittura salutato la rosa al compleanno di una delle sue due figlie. Fanta-voci, s'intende, da prendere con pinze minuscole e senza darci troppo peso. Ciò che è certo, comunque, è che il Milan starebbe disperatamente cercando un portiere e che Reina non vorrebbe rinnovare con i partenopei dopo le scaramucce dell'estate. Una stagione conclusa da campioni d'Italia potrebbe però convincere lo spagnolo a restare, così come potrebbe stuzzicarlo disputare la Champions League da portiere di uno dei club più titolari al mondo. Premesse interessanti, basi di partenza per una trattativa che già da ora si prevede infuocata.