Con Cutrone e Calabria il Milan è corsaro all'Olimpico

Milan: 4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura(Montolivo 89'); Suso (Borini 82'), Cutrone (Kalinic 66'), Calhanoglu. A disposizione. Guarnone, Donnarumma, Mauri, Kalinic, Silva, Borini, Gomez, Zapata, Montolivo, Abate, Musacchio, Locatelli. All.: Gattuso

Roma: (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (Gerson 80'), Strootman; Under(Defrel 73'), Nainggolan (Dzeko 64'), Perotti; Schick. A disposizione: Lobont, Skorupski, Jesus, Dzeko, Capradossi, De Rossi, Defrel, Florenzi, Gerson, Silva, El Shaarawy. All.: Di Francesco

Il Milan vince all'Olimpico contro la Roma con un sonoro 2-0 e soprattutto con una prestazione di altissimo livello.

Pochi tiri nel primo tempo e giustamente una frazione conclusa a reti bianche dove prevalgono le difese rispetto agli attaccanti. Ad inizio ripresa i rossoneri trovano il vantaggio con il solito Cutrone. Successivamente Calabria raddoppia con un tocco delizioso sull'uscita di Alisson.

Grande prova degli uomini di Gattuso e continuano la rimonta verso il quarto posto. Male i giallorossi soprattutto quando è uscito Nainggolan.

LA PARTITA

Inizio forte da entrambe le formazioni. La prima occasione è di marca giallorossa con Under, ma Donnarumma controlla. I rossoneri pressano e ripartono quando i padroni di casa sbagliano. Dopo un avvio sprint, verso il 20esimo i ritmi si sono leggermente abbassati.

Nei minuti centrali del match è la Roma ad avere il pallino del gioco, ma al 30esimo Calhanoglu sciupa una grande occasione per portare i suoi in vantaggio. La squadra di Gattuso però non riesce ad imporre il proprio gioco, fa fatica a ripartire.

L'ultima azione del primo tempo è del Milan ma Bruno Peres riesce a chiudere sul turco rossonero. Finisce 0-0 la prima frazione di gioco: Partita difficile, attenzione determinatissima alla fase difensiva e scarsa velocità in attacco.

Ad inizio secondo tempo il Milan trova subito il vantaggio con il solito Cutrone: Suso si accentra e mette in mezzo dove il giovane attaccante rossonero brucia Manolas e fredda Alisson.

Qualche errore di troppo per i rossoneri che permettono ai giallorossi di rientrare in partita. Cambiano le carte in tavola con Gattuso che inserisce Kalinic e Di Francesco Dzeko.

Ma il Milan trova il raddoppio con Calabria: grande assist del croato per l’inserimento del terzino che davanti ad Allisson mette in rete il 2-0.

La Roma non riesce a rendersi pericolosa e i rossoneri sfiorano più volte il terzo gol. Mazzoleni fischia la fine, il Milan vince all'Olimpico!