Milan da urlo, vittoria contro la Roma: la gioia di Gattuso e dei giocatori rossoneri

Il Milan ha vinto 2-0 contro la Roma: grande prestazione dei rossoneri che hanno portato a casa i tre punti grazie alle reti di Cutrone e Calabria. Trionfo per rossoneri, che ora sono a 7 punti dal quarto posto.

Gennaro Gattuso è intervenuto a fine gara ai microfoni di Sky Sport. Sulla partita: "Il primo tempo la Roma ci ha messo in difficoltà, anche se stiamo bravi a non dargli profondità e accorciavamo bene. Abbiamo commesso qualche errore con palle di facile lettura, nella ripresa siamo migliorati. Loro si sono messi con due attaccanti e abbiamo avuto più spazio. Siamo stati bravi, abbiamo sofferto contro una grande squadra. Ho dovuto lavorare su compattezza e fase difensiva, cercando di non soffrire gli avversari e coprire bene il campo. Si sapeva che la squadra era giovane e aveva qualità. Sono orgoglioso di come teniamo il campo e lavoriamo di reparto".

Ottavo risultato utile consecutivo in campionato. Ora la Champions non è più un miraggio e, soprattutto, il rinnovo è sempre più vicino?: "Spetta alla società decidere - ha dichiarato il tecnico rosssonero- Se me lo propongono adesso non firmo per scaramanzia. Priorità al Milan e a questa società che ha creduto in me. Sto lavorando con tranquillità, sono orgoglioso di allenare qui dove mi sento a casa".

Il Milan ora avrà mercoledì la sfida alla Lazio in Coppa Italia ed il derby di domenica prossima: "Non penso al derby, penso alla Lazio. Ci giochiamo qualcosa di importante contro una squadra forte, dobbiamo recuperare le energie. Cambi? Domani cominciano le processioni nelle camere e la valutazione dei dati".

Anche Frank Kessie ha parlato nel post partita a Mediaset Premium: "Nella gara di andata non avevamo giocato male, ma alla fine abbiamo perso. Oggi invece siamo stati bravi a portare a casa i tre punti. Pensiamo subito alla gara contro la Lazio, poi penseremo alle altre. Passo dopo passo, pensiamo ad una partita alla volta".