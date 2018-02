Milan, verso la Lazio: Abate e Kalinic dal primo minuto, panchina per Cutrone e Calabria

Domani sera il Milan è impegnato nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Una gara importante, un successo, dopo lo 0-0 dell'andata, potrebbe valere il pass per la finalissima di maggio. I biancocelesti sono favoriti, ma il Diavolo è nel suo momento migliore di brillantezza e darà filo da torcere ai capitolini Nel giro di dieci giorni, il Milan scenderà in campo nel derby contro l'Inter e con l'Arsenal. Un calendario difficile, ma molto affascinante.

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, ieri Gattuso era piuttosto arrabbiato per il fatto che i rossoneri non abbiano potuto allenarsi ad Acqua Acetosa a causa della neve. Oggi però si ritorna in campo, difatti alle 15.30 il Milan farà l'allenamento di rifinitura allo stadio Olimpico di Roma.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Il tecnico rossonero starebbe pensando ad un paio di cambi rispetto alla formazione che ha battuto domenica la Roma. Gattuso vorrebbe confermare 9/11, con due possibili cambi, ovvero far partire dalla panchina i due marcatori della partita contro i giallorossi, cioè Patrick Cutrone e Davide Calabria, al loro posto Nikola Kalinic ed Ignazio Abate. Il croato è entrato molto bene in campo contro i giallorossi e potrebbe essere favorito, con il giovane centroavanti che potrebbe essere lasciato a riposo, anche in vista del derby di domenica prossima.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Kessie, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.