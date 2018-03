Coppa Italia, il Milan batte la Lazio ai rigori e vola in finale. Gattuso: "Bravi a giocare da squadra"

Il Milan vola in finale di Coppa Italia contro la Juventus. I rossoneri, allo stadio Olimpico, hanno dato continuità alla striscia di risultati utili, ben tredici per la precisione, battendo la Lazio di Simone Inzaghi nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Un match che ha regalato tante emozioni, tra due squadre che hanno fatto un'ottima prestazione, dimostrando il loro periodo di forma. La squadra di Gattuso ha giocato una partita molto accorta, puntando sul contropiede messo in atto dagli esterni che hanno davvero corso tanto. Il diavolo, inoltre, ha evidenziato nuovamente un'invidiabile solidità difensiva, trovando il clean sheet, che sale a quota sei gare ufficiali.

Ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi il tecnico rossonero Gennaro Gattuso. Queste le sue dichiarazioni ai micorfoni di Rai Sport.

Sulla partita: “La Lazio è una squadra che in casa da quattro-cinque gol a tutti, è una delle squadre che ha segnato di più in Europa. È fortissima, ha tecnica e fisicità. Noi siamo stati bravi, Immobile non ha mai trovato la profondità. Siamo stati bravi a giocare da squadra, sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire. Abbiamo tenuto bene in campo, abbiamo fatto la partita così come l’avevamo preparata”.

Sull’errore di Kalinic: “Ho pensato che dovevo lavorare sulla testa del giocatore. Si può sbagliare, chi ha giocato a calcio lo sa. Ho pensato di aver perso un calciatore, per fortuna siamo passati. Ha stretto i denti, ha un problema fisico ma si è messo a disposizione. Ha grande tecnica, peccato che non riesca a trovare la via del gol. Ma è un campione, ci tengo”.

Sulla difesa: “Stiamo lavorando sui concetti. Nessuno ne parla, ma questa squadra gioca sempre a palla coperta e per questo gli avversari non trovano la profondità. È merito dei ragazzi, che credono in quello che stanno facendo. Gli rompo le scatole, ma ho già detto loro che sarà così fino a giugno. Poi andremo in vacanza. Il mio contratto è l’ultimo problema, bisognava far rendere al massimo i giovani che abbiamo reso. Vogliamo tornare a essere quella squadra che emoziona i tifosi: ci stiamo riuscendo”.

Sul suo futuro: “Non sono un grande allenatore, ho fatto tanta gavetta e devo ancora imparare tanto. In questi giorni si sta parlando troppo, sembra che io sia diventato un guru della panchina. Non sono nessuno, devo ancora prendere tante legnate sui denti. In questi cinque anni ho fatto tanto, nessuno mi ha regalato niente. Ho vinto un campionato, ho fatto delle esperienze all’estero molto dure. La tattica non si impara sui libri, ma con le legnate sui denti. Ma non sono diventato un guru, il mio percorso è ancora difficile e duro. Se mi sento un traghettatore? Non mi sento nulla, sono un ragazzo fortunato che ha avuto un’opportunità incredibile e la sta sfruttando. Mi sto godendo tutto, anzi, faccio fatica. dopo vedremo. Per me è un sogno quello che sto facendo. Voglio rimanere qua, questa è casa mia”.

Sul suo Milan: “Bisogna dare un po’ di merito a Montella. Io ho modificato qualcosa, ma il palleggio è rimasto. C’è qualcosa del suo lavoro, bisogna ammetterlo. Questo mi ha aiutato”.

Sul derby: “Adesso bisogna recuperare energie e forze fisiche. scendere in campo con la stessa determinazione. Dobbiamo recuperare tutti i giocatori a livello mentale e fisico per preparare il derby. I tifosi ci tengono tanto, se riusciamo a vincere questa partita si possono aprire degli scenari”.