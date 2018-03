Milan-Donnarumma, non preoccupano le parole di Raiola

Mentre il Milan di Gattuso prepara il derby di campionato contro l’Inter, fondamentale per cercare di accorciare ancora la classifica verso il quarto posto che vale la prossima Champions League, torna a parlare Mino Raiola. E ancora una volta l'argomento che più fa notizia è quello legato a Gigio Donnarumma e al suo futuro. In un’intervista concessa a Rai Sport, il potente agente ha usato frasi precise per esprimere il suo pensiero su quello che a suo parere dovrebbe fare il giovane portiere milanista.

Così Raiola su Donnarumma: “Gigio ha scelto di restare al Milan, e io la rispetto. Se mi dovesse chiedere, però, di andare via mi metterei subito al lavoro anche perché le richieste importanti ci sono. Idem per Bonaventura. Anzi, se fosse per me Gigio dovrebbe andare via dal Milan”. Dichiarazioni che inevitabilmente hanno creato fibrillazione tra i tifosi che nelle ultime gare sembrano essersi riappacificati con Donnarumma, dopo un periodo molto complicato soprattutto sotto Natale. In realtà le dichiarazioni di Raiola lasciano intravedere quella che al momento è una situazione molto chiara e che coinvolge il portiere, l’agente e Marco Fassone. Accordi taciti presi nelle settimane scorse, con tutte le parti in causa che hanno concordato su questa strategia, nonostante i tentativi di Raiola di muovere il giocatore per incassare le solite ricchissime commissioni.

Ma di quale strategia si sta parlando? Questa la situazione, a oggi: il Milan non ha inserito alcuna clausola all’interno del contratto di Donnarumma e considera il giocatore incedibile, uno di quelli su cui costruire il futuro a medio-lungo termine del club. La situazione potrebbe cambiare solo se fosse lo stesso Donnarumma a chiedere in maniera esplicita la cessione alla società. Solo a quel punto, il Milan sarebbe pronto a privarsi del giocatore, a patto di ricevere un’offerta che sia congrua rispetto al suo valore. Scenario che in questo momento sembra essere improbabile, per il semplice motivo che Donnarumma si trova benissimo al Milan. Lo spogliatoio è unito ed è cresciuta la coesione dall’arrivo di Gattuso. Risultati che arrivano è anche a livello personale per Donnarumma è uno dei migliori momenti della sua carriera rossonera. Ecco perché le parole di Raiola non preoccupano. La situazione è chiara e fluida.