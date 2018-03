Genoa - Milan in diretta, Live Serie A 2017/18 (18:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Genoa - Milan, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Fabbri.

Diretta Genoa-Milan

Qui Genoa

Il Grifone è reduce in campionato da una sconfitta per 2-0 al Dall'Ara, match datato 24 febbraio. I rossoblù avrebbero dovuto giocare in casa col Cagliari, ma la tragica morte del capitano della viola Davide Astori ha causato il rinvio della 27esima giornata che verrà giocata tra il 3 e 4 aprile.

Davide Ballardini, nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match, si è mostrato fiducioso, facendo capire che si dovrà giocare con grande animus pugnandi:"Sarà una partita molto intensa e lo spirito di squadra deve essere la nostra prerogativa”. Genoa, dunque, pronta a dare il massimo.

Per quanto riguarda gli indisponibili e i recuperati, il tecnico rossoblù ha ritrovato Giuseppe Rossi che ha fatto la seconda settimana con la squadra e verrà convocato mentre Taarabt è ancora da valutare. Sicuramente non saranno presenti Armando Izzo e Miguel Veloso.

Ballardini sembra esser orientato al 3-5-2. Perin in porta, davanti all'estremo il trio difensivo formato da Biraschi, Spolli e Zukanovic. In mezzo al campo giocheranno Rigoni, Bertolacci e Hiljemark, con Rosi e Laxalt che agiranno da tornanti. Coppia d'attacco formata da Pandev e Galabinov.

Live Genoa-Milan

Qui Milan

Per i rossoneri, stessa faccenda dei rossoblù a causa della morte di Davide Astori. Gli uomini di Gattuso sono reduci da una pesante sconfitta casalinga per 0-2 contro l'Arsenal di Wenger nel match d'andata per gli ottavi di finale di EL. Sono comunque imbattuti da 13 giornate in campionato e non hanno intenzione di rallentare.

Il tecnico rossonero Gennaro Gattuso, che si è espresso in conferenza stampa, ha dichiarato che la gara contro l'Arsenal è stata una delle tante legnate che subiranno i suoi ragazzi e che servirà per crescere. Inoltre, Rino ha elogiato il Genoa, affermando che sarà una partita tutt'altro che semplice.

Insomma, Gattuso non ha intenzione di perdere e non ha intenzione di rinunciare a tre punti che saarebbero fondamentali per la lotta Champions, sperando magari che l'Inter di Spalletti compia un passo falso in casa contro il Napoli, andando così a -4 dai nerazzurri.

Per quanto riguarda la formazione, Gattuso vorrebbe fare un po' di turnover in vista della sfida di ritorno con i Gunners. Tra i pali Donnarumma, coppia difensiva formata da Bonucci e Romagnoli, con Calabria a destra (in vantaggio su Borini), a sinsitra Rodriguez. Cabina di regia affidata a Montolivo che dovrebbe vincere il ballottagio con Biglia, supportato da Kessié e Bonaventura. Tridente offensivo formato da Suso in ballottaggio con Borini, Kalinic in vantaggio su Cutrone e Calhanoglu.