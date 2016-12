Napoli al lavoro tra acquisti, cessioni e rinnovi: prolunga Mertens, Leandrinho è azzurro

Napoli al lavoro tra acquisti, cessioni e rinnovi

Dopo aver confezionato la quarta vittoria consecutiva, con la seconda cinquina consecutiva rifilata al Torino dopo quella al Cagliari, il Napoli è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la sfida di giovedì sera alla Fiorentina di Paulo Sousa. Maurizio Sarri ha già ampiamente tirato le orecchie ai suoi per un atteggiamento fin troppo rilassato nella ripresa della gara contro i granata, ed è tornato a battere su questo aspetto anche nell'allenamento di ieri. Guai, al Franchi, a mollare anche soltanto per un solo attimo, con i viola che si faranno trovare pronti ad approfittare delle disattenzioni della difesa partenopea.

Al di là della mera questione di campo, alle spalle di ciò che succede sul terreno di gioco, nella sede delle operazioni del Napoli si lavora alla rosa che verrà, tra acquisti, cessioni e soprattutto rinnovi. Per quel che riguarda quest'ultimo aspetto, quello più vicino ad essere ratificato è il rinnovo di Dries Mertens, uomo del momento. Il belga, ad un portale nazionale fiammingo, ha quest'oggi dichiarato: "E' bello sentirsi paragonati a Mardona, ma ora devo solo pensare a lavorare di più. Se gioco male la prossima partita, ci si potrebbe dimenticare di quanto ho fatto. Giovedì saremo di nuovo in campo, dobbiamo pensare a quello. Rinnovo? E' vero non ho ancora firmato, ma non è la cosa più importante. Aggiungere qualche zero al mio contratto dopo le ultime prestazioni? Perchè no".

Sotto l'albero di Natale il folletto belga troverà un assegno con un aumento sostanziale rispetto all'accordo precedentemente siglato con il club partenopeo. Un contratto che rende merito alla crescita esponenziale dell'ex esterno del PSV, che sta trascinando il Napoli a suon di gol in Italia come in Europa. Si penserà successivamente ai capitoli che riguardano Ghoulam ed Insigne.

Leandrinho, oramai ex attaccante classe 1998 del Ponte Preta - Foto VoceDiNapoli

Al contempo, Giuntoli ed il suo entourage lavorano sia per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri che sfoltirla da qualche pedina che non si è integrata al meglio nei sistemi del tecnico toscano. E' il caso di Gabbiadini, che in queste ultime giornate non è mai entrato in campo, confermando l'imminente partenza per nuovi lidi. La Premier sempre più nel destino dell'attaccante di Calcinate, con l'Everton - oltre a Southampton e Stoke City - che si è fatto avanti avvicinandosi ad un'offerta di circa venti milioni (fonte Corriere dello Sport). Per un attaccante che parte, due invece che varcheranno i cancelli del centro sportivo di Castel Volturno: se il primo sembra oramai definito, quello di Pavoletti, in queste ore sembra sempre più imminente l'approdo in azzurro di Leandrinho, talento brasiliano classe 1997, che in queste ore ha effettuato e superato anche le visite mediche.