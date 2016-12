Google Plus

Serie A - Le formazioni ufficiali di Fiorentina - Napoli

Tutto pronto allo stadio Artemio Franchi di Firenze per il big match di serata della Serie A. La Fiorentina, in crisi di risultati dopo le due sconfitte di fila rimediate a Genova contro i rossoblù e a Roma contro la Lazio, ospita il Napoli di Maurizio Sarri, reduce invece da quattro vittorie di fila e da due manite consecutive. Ad un'ora circa dall'inizio del match, i due allenatori hanno diramato le rispettive scelte di formazione. Questi i ventidue che inizieranno la sfida del Franchi.

La mossa a sorpresa di Sousa è Cristoforo, scelto da trequartista al posto di Ilicic che salta il match a causa di un attacco influenzale. Lo sloveno va in panchina. Bernardeschi e Chiesa sulle fasce dietro Kalinic. In difesa non c'è Rodriguez, con Salcedo centrale assieme ad Astori. Tomovic sulla destra, Olivera dalla parte opposta.

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic, Salcedo, Astori, Olivera; Badelj, Vecino; Chiesa, Cristoforo, Bernardeschi; Kalinic. All: Sousa.

Sarri sceglie Zielinski al posto di Allan, con Diawara davanti alla difesa composta ovviamente da Hysaj e Ghoulam sulle fasce ed Albiol e Chiriches al centro. Intoccabile il tridente, così come Hamsik nel ruolo di mezzala sinistra.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All: Sarri.